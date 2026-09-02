Os auriculares ideais para quem vive em movimento: saiba se são para si!

Durante anos, os auriculares sem fios prometeram mais isolamento, mais graves e mais imersão. Agora, contudo, há uma nova categoria de gadgets a inverter essa lógica.

Chamam-se auriculares open-ear e a grande vantagem é não taparem o canal auditivo. Ou seja, permitem ouvir música, podcasts ou chamadas sem perder o contacto com o ambiente que nos rodeia.

A procura por este formato tem vindo a crescer nos últimos tempos, à medida que mais fabricantes lançam modelos mais leves, discretos e acessíveis. O que começou como um nicho associado especialmente ao desporto está a expandir-se para um público mais alargado.

Como funcionam

Ao contrário dos in-ear tradicionais, estes dispositivos não entram no ouvido. Ficam apoiados na orelha, normalmente presos por um gancho ou por um sistema tipo clip, com o altifalante posicionado junto à entrada do canal auditivo.

Na maioria dos modelos, o som chega por condução de ar, ou seja, pequenos altifalantes direcionam as ondas sonoras para o ouvido sem qualquer vedação.

Esta abordagem difere da condução óssea, que faz vibrar os ossos junto ao ouvido para transmitir o som até ao ouvido interno. Ambos deixam o canal auditivo livre, mas o método de transmissão é diferente.

A grande vantagem é continuar ligado ao mundo

Enquanto um auricular in-ear procura isolar, um open-ear procura integrar o utilizador no ambiente que o rodeia, sendo possível ouvir uma playlist e, ao mesmo tempo, perceber uma conversa, uma campainha ou o trânsito, sem tirar os auriculares nem ativar modos de transparência.

Este equilíbrio explica boa parte do interesse pela categoria, especialmente entre quem passa muito tempo em movimento ou precisa de manter atenção ao ambiente.

Auriculares open-ear tendem a ser confortáveis

Além disso, sem uma peça a pressionar o canal auditivo, desaparece a sensação de ouvido tapado que os utilizadores associam aos in-ear. Para uso prolongado, como várias horas seguidas de trabalho, por exemplo, isso pode fazer toda a diferença.

Ainda assim, o peso, o formato e o modo como se ajustam à orelha continuam a pesar quando a equação procura avaliar o conforto.

Onde fazem mais sentido

Apesar de servirem para qualquer utilizador que os queira usar, as alternativas de auriculares open-ear podem fazer particular sentido para os seguintes ambientes:

Desporto , em que corrida e ciclismo são os cenários mais óbvios, onde ouvir o ambiente pode até ser uma questão de segurança;

, em que corrida e ciclismo são os cenários mais óbvios, onde ouvir o ambiente pode até ser uma questão de segurança; Deslocações urbanas e caminhadas , onde estar atento ao que rodeia é importante;

, onde estar atento ao que rodeia é importante; Trabalho e tarefas domésticas, como cozinhar, arrumar a casa, passear o cão, situações em que isolar completamente não é aconselhável.

De facto, os modelos tipo clip, mais discretos e versáteis, têm reunido cada vez mais adeptos dentro da categoria open-ear, ajudando a afastá-la da imagem de produto ligado apenas ao desporto.

As limitações que ainda persistem

Apesar das vantagens e de ser especialmente útil para um leque de utilizadores, a ausência de vedação no ouvido torna mais difícil conseguir graves potentes e algum nível de isolamento.

Além disso, parte do áudio pode ser ouvido por quem está próximo, apesar dos esforços das fabricantes em otimizar o direcionamento acústico.

Em ambientes ruidosos, como um avião, uma estação cheia, uma rua com trânsito intenso, o som exterior compete diretamente com o conteúdo reproduzido, obrigando muitas vezes a subir o volume além do recomendável.

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