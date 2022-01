OPPO também terá câmaras desenvolvidas em parceria com a Hasselblad

A OPPO prepara-se para lançar o seu novo topo de gama, já com a nova NPU MariSilicon X integrada. Será a linha OPPO Find X5, cuja versão Pro terá uma parceria importante no campo da fotografia.

Tal como os smartphones da OnePlus (empresa do grupo da OPPO), também este terá a Hasselblad por trás da câmara e do software dedicado.

A OPPO apresentou a sua primeira NPU de imagem de 6nm, MariSilicon X, dedicada à nova série OPPO Find X que chegará dentro de poucas semanas.

NPU MariSilicon X

Baseada em tecnologia de processamento de 6 nm, a OPPO MariSilicon X combina uma NPU avançada, um ISP (processador de sinal da imagem) e uma Arquitetura de Memória Multicamada para oferecer um desempenho elevado com grande eficiência energética.

A NPU da MariSilicon X funciona a um ritmo 18 mil milhões de operações por segundo, capacidade computacional mais do que suficiente para suportar os algoritmos de IA. Apresenta ainda uma potência energética de 11,6 TOPS por watt, proporcionando um desempenho topo de gama sem esgotar a bateria.

A NPU da OPPO contém ainda um pioneiro subsistema de memória Tera bps dedicado, que permite que a MariSilicon X retire o máximo proveito da capacidade computacional da NPU sem sofrer limitações por esgotamento da memória, reduzindo significativamente o tempo necessário para copiar dados entre as unidades de armazenamento e de processamento.

A MariSilicon X também inclui DDR dedicado com uma largura de banda extra de até 8,5 GB/s. A sua arquitetura de memória multicamada minimiza os atrasos e reduz o consumo de energia causado por repetidos ciclos de leitura e escrita desnecessários.

Saiba mais aqui.

O novo smartphone OPPO Find X5 em parceria com a Hasselblad

Numas imagens recentes divulgadas na Weibo é então visível a inclusão da NPU no smartphone OPPO Find X5, partindo do princípio de que se tratam de imagens reais.

Além disso, vê-se claramente escrita a marca da Hasselblad, deixando a certezas de que o campo da fotografia terá uma forte parceria com a empresa de renome do mundo da fotografia, tal como acontece com a OnePlus já desde o ano passado.

É ainda visível, nas imagens, que o smartphone terá 12 GB de RAM e pelo menos a opção de 256 GB de armazenamento e ColorOS 12.1. De notar que, entretanto, as imagens do smartphone foram eliminadas da sua fonte original.

O smartphone deverá ser apresentado ainda neste primeiro trimestre do ano, sendo que o deverá ser lançado primeiro na China e depois no mercado internacional.