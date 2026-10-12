OPPO lança loja online oficial em Portugal com descontos e ofertas exclusivas

O novo canal de venda direta da OPPO a nível nacional reúne smartphones e acessórios variados, e dá acesso a produtos, ofertas e vantagens exclusivas online.

A OPPO acaba de dar mais um passo na sua estratégia de expansão em Portugal, com o lançamento da sua loja online oficial. A partir de agora, os consumidores portugueses passam a ter acesso a um novo canal de compra, onde podem encontrar dispositivos e acessórios da marca, com a promessa de descontos e vantagens exclusivas.

À semelhança do que já acontece noutros mercados, a nova loja online reúne num único espaço toda a sua oferta: smartphones, smartwatches, auriculares, powerbanks e carregadores. O novo canal permitirá ainda aceder a produtos e acessórios que atualmente não se encontram disponíveis em Portugal, alargando a oferta da OPPO disponível no mercado nacional.

O lançamento da nossa loja online representa mais um passo na aproximação da OPPO aos consumidores portugueses. Queremos dar-lhes maior liberdade na forma como descobrem e compram os nossos produtos, complementando a presença que já temos com um canal direto, simples e conveniente. Ao mesmo tempo, conseguimos disponibilizar uma oferta mais abrangente e criar vantagens específicas para quem escolhe comprar diretamente através da OPPO.



Tye Zhang, Country Head da OPPO Portugal.

A loja online oficial da OPPO Portugal contará também com vantagens exclusivas para compras realizadas através da plataforma, incluindo descontos, preços especiais e ofertas associadas à aquisição de equipamentos.

Por exemplo, até 21 de outubro, os consumidores podem pré-reservar os smartphones topo de gama Find X10 Pro Max e Find X10 e, mediante um depósito de 49 euros, garantem que, no momento posterior da compra, vão ter acesso a um desconto, de 200 euros no caso do Find X10 Pro Max e de 150 euros no caso do Find X10, e ainda uma oferta à escolha entre vários produtos, como o Kit Teleconversor Hasseblad para o seu novo smartphone ou um smartwatch OPPO Watch X3.

Os consumidores vão ainda poder subscrever a newsletter da loja oficial da OPPO para receber em primeira mão novidades, promoções, campanhas exclusivas e recomendações sobre produtos e serviços da marca.