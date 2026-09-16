Oppo Find X10 Pro Max prepara estreia global com o novo MediaTek Dimensity 9600 Pro

A Oppo anunciou que o futuro Find X10 Pro Max estará entre os primeiros smartphones a incorporar o processador topo de gama MediaTek Dimensity 9600 Pro e a ser lançado nos mercados internacionais.

Construído com base no avançado processo N2P de 2 nm da TSMC, o MediaTek Dimensity 9600 Pro representa um salto geracional significativo em termos de desempenho e eficiência energética.

Em comparação com o processo da geração anterior, apresenta uma melhoria de até 61% na eficiência energética do CPU multi-core, proporcionando uma base mais sólida para um desempenho de topo de gama sustentado e para as cargas de trabalho de Inteligência Artificial (IA) no próprio dispositivo.

CPU com arquitetura All-Big-Core e maior desempenho

No que diz respeito ao desempenho do CPU, o Dimensity 9600 Pro dá continuidade à arquitetura All-Big-Core da MediaTek, com uma nova configuração que inclui dois núcleos C2-Ultra a 4.55 GHz e seis núcleos de desempenho.

O novo CPU proporciona uma melhoria global de desempenho de 17%, enquanto o controlo independente da frequência de cada núcleo permite um agendamento mais preciso das cargas de trabalho, ajudando o Oppo Find X10 Pro Max a equilibrar um desempenho sustentado com uma eficiência energética excecional.

Desempenho gráfico e gaming reforçado

O desempenho gráfico dá mais um passo em frente com a mais recente GPU topo de gama G2-Ultra NX, que introduz um ray tracing melhorado e novas capacidades gráficas neurais.

Sob cargas de trabalho intensas e prolongadas, o Dimensity 9600 Pro oferece um desempenho aproximadamente 27% superior, permitindo detalhes visuais mais ricos e experiências de jogo mais imersivas no Oppo Find X10 Pro Max.

Dupla NPU potencializa a IA no dispositivo

O Dimensity 9600 Pro traz também uma importante atualização para a IA integrada no dispositivo, com o seu design de NPU dupla de última geração, que combina uma NPU potente com uma NPU Super Eficiente.

A nova NPU de alto desempenho oferece um desempenho de pré-preenchimento de LLM 51% mais rápido, proporcionando um suporte potente para cargas de trabalho que incluem inferência de modelos de grande dimensão e processamento de imagens.

Por sua vez, a NPU Super Eficiente é 40% mais eficiente em termos de consumo de energia, permitindo que as capacidades de IA persistentes funcionem com um consumo de energia ultrabaixo, para experiências de IA mais responsivas e sempre disponíveis.

Desempenho e consumo otimizados

A plataforma é ainda potencializada pelo Oppo Laminar Flow Engine, desenvolvido em conjunto pela Oppo e pela MediaTek, e cuja estreia dar-se-á no Oppo Find X10 Pro Max.

Ao reestruturar a arquitetura de renderização e coordená-la mais estreitamente com a gestão de tarefas do sistema, esta tecnologia alcança um melhor equilíbrio entre uma capacidade de resposta do sistema extremamente fluida e um baixo consumo de energia.

Contribui também para acelerar a inicialização de aplicações e manter um desempenho de conteúdos fluido e estável em cenários exigentes, como a navegação rápida por fotografias.