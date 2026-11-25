Os smartphones topo de gama estão cada vez mais completos. Os sistemas de câmaras evoluem, o desempenho exige soluções de refrigeração mais avançadas e as baterias apresentam capacidades cada vez maiores. O desafio está em integrar todas estas tecnologias sem comprometer a espessura, a ergonomia e o conforto de utilização dos equipamentos.

Com a série Find X10, a OPPO pretende reunir mais tecnologia e funcionalidades num formato que continua a privilegiar a simplicidade, a elegância e a facilidade de utilização. Do sistema fotográfico ao ecrã, passando pela bateria e pela construção, a abordagem assenta na integração harmoniosa de componentes cada vez mais avançados.

Fotografia avançada num design elegante

A fotografia continua a ser um dos pontos fortes da série Find. Com sensores maiores e sistemas de câmaras mais complexos, a OPPO aposta num design que procura integrar estes componentes de forma harmoniosa. O conceito One-Piece Sculpted Glass apresenta uma tampa traseira em vidro que se eleva gradualmente até à zona das câmaras, suavizando visualmente a sua saliência.

No OPPO Find X10 Pro Max, a edição Branco Lunar destaca-se pela disposição dos elementos fotográficos. O módulo principal integra o sistema de três câmaras de 200 MP, desenvolvido em colaboração com a Hasselblad, e apresenta um padrão inspirado nos anéis de focagem das objetivas profissionais. À direita encontra-se a Ilha de Câmaras LUMO, em liga de alumínio, que integra a câmara True Color e o sistema de flash duplo.

Ecrãs com mais brilho e conforto visual

A série Find X10 integra ecrãs planos com margens ultrafinas. O Find X10 Pro Max apresenta margens de 1,15 mm, enquanto o Find X10 reduz esse valor para 0,99 mm, graças à tecnologia de encapsulamento ao nível do chip de terceira geração da OPPO.

Os novos ecrãs ProXDR suportam a gama de cores BT.2020, que abrange cerca de 40% mais espaço de cor do que o DCI-P3. O brilho atinge até 2000 nits em ecrã inteiro e 3600 nits em conteúdos HDR. Em ambientes escuros, pode descer até 1 nit, contando ainda com regulação de brilho PWM a 3840 Hz, para reduzir a oscilação visível em níveis baixos de luminosidade.

Construção resistente e baterias de maior capacidade

A tecnologia Armour Shield combina o vidro Crystal Guard com uma estrutura em liga de alumínio ultrarresistente. A série conta também com a certificação SGS Five-Star Drop Resistance.

As classificações IP66, IP68 e IP69K garantem diferentes níveis de proteção contra poeiras e água, incluindo imersão e jatos de água a alta temperatura e pressão.

Na autonomia, a OPPO recorre a baterias de silício-carbono de alta densidade, com capacidades de até 7150 mAh, a maior capacidade alguma vez integrada num smartphone da série Find.

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