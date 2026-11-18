Não houvesse já gadgets suficientes, a OPPO lançou o Bubble, um pequeno ecrã circular AMOLED que se fixa magneticamente à traseira de telemóveis compatíveis e permite acompanhar, em direto, a imagem da câmara principal.

A OPPO apresentou o Bubble na China há alguns meses, em conjunto com a série Reno16. Não se trata de um telemóvel, mas de um pequeno ecrã que procura resolver um problema conhecido de quem gosta de fotografar. A câmara traseira costuma oferecer melhor qualidade de imagem do que a frontal, mas obriga a tirar fotografias sem conseguir ver o enquadramento. Assim sendo, este acessório permite contornar essa limitação e, ao mesmo tempo, acrescenta um elemento de personalização ao telemóvel.

O que é e como funciona

Com um ecrã tátil AMOLED circular de aproximadamente 1,7 polegadas, o Bubble tem uma espessura de sete milímetros, pesa aproximadamente 27,5 gramas e traz uma bateria com capacidade típica de 550 mAh. Ligado ao telemóvel sem fios, permite visualizar, em tempo real, a imagem captada pela câmara traseira.

A interface do acessório permite alternar entre fotografia e vídeo, enquanto a seleção de outros modos, como o retrato, é feita através do telemóvel ligado. Segundo a OPPO, o alcance da ligação sem fios chega aos 10 metros, permitindo também utilizar o Bubble como disparador remoto.

Além da função de câmara, o Bubble apresenta papéis de parede decorativos, animados ou estáticos, e inclui animais de estimação virtuais animados. A personalização de imagens, animações, texto e cores é feita através de uma aplicação própria. Com a capa de proteção e o acessório de fixação incluídos na embalagem, pode ainda ser utilizado como elemento decorativo autónomo, pendurado numa mala ou mochila, mesmo sem estar ligado ao telemóvel.

Compatibilidade e fixação

De acordo com a OPPO, o Bubble é compatível com vários dispositivos das famílias Reno e Find, incluindo as séries Reno14, Reno15 e Reno16, bem como as séries Find X8 e Find X9.

Uma vez que a fixação é magnética e os telemóveis da OPPO não incluem, de forma generalizada, anéis magnéticos integrados, é necessária uma capa compatível ou a utilização do anel magnético incluído na embalagem, que pode ser colado diretamente ao telemóvel ou à capa.

Quanto à compatibilidade com outros sistemas, a OPPO indica compatibilidade com modelos iPhone a partir do iPhone X, desde que utilizem o iOS 15 ou uma versão posterior.

Preço e disponibilidade

Na China, o Bubble custa 499 yuan, o equivalente a menos de 70 euros. Até ao momento, contudo, não foi anunciada oficialmente a comercialização do OPPO Bubble em Portugal, nem foi divulgado um preço para o mercado nacional.