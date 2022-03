OnePlus prepara-se para colocar no mercado um smartphone com carregamento a 160W?

A Oppo revelou recentemente a sua tecnologia de carregamento rápido de 150 W que deve ser lançada num dispositivo OnePlus programado para ser lançado no segundo trimestre de 2022.

No entanto, um dispositivo OnePlus com capacidade de carregamento rápido de 160 W apareceu no site de certificação 3C da China. Estará para chegar uma máquina com carregamento ainda mais rápido?

A OnePlus tem atualmente o seu smartphone de topo a carregar a uma potência máxima de 90W, o OnePlus 10 Pro. Este valor, é já superior ao que a grande maioria das máquinas é capaz de oferecer, ainda que existam smartphones com a capacidade de carregamento com fios já a potências superiores a 120W.

Agora surge uma informação intrigante. Depois da OPPO ter falado que um smartphone da OnePlus iria ser lançado com carregamento rápido de 150W, surge um modelo no site de certificação 3C da China com carregamento a 160 W.

Identificado pela primeira vez pelo MySmartPrice, a listagem revela que o dispositivo tem o número do modelo PGKM10 e é um dispositivo móvel 5G.

Até agora, este número de modelo PGKM10 estava associado ao próximo tablet OnePlus apelidado de OnePlus Pad. No entanto, não parece muito lógico que a fabricante coloque no mercado um tablet com essa alta capacidade de carregamento rápido. Ainda mais porque o novo tablet da Oppo vem com carregamento rápido de 33W.

Então estará a OnePlus a preparar um novo smartphone com carregamento a 160W?

O dispositivo pode ser uma variante da série OnePlus 10. Fala-se num modelo com um SoC Dimensity 8100, ecrã OLED de 6,7 polegadas e uma câmara principal Sony IMX766 de 50 megapíxeis. O outro modelo que pode vir com essa potência de carregamento poderá ser o OnePlus 10 Ultra, mas este com especificações superiores às descritas.