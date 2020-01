Foi em setembro, com o lançamento dos novos iPhones, que a Apple deu a conhecer um novo recurso associado à sua bateria. Basicamente, o iOS 13 no iPhone aprende com os seus hábitos diários de carregamento para melhorar a vida útil da sua bateria.

Também a Asus suporta software semelhante e, agora, é a vez da OnePlus apresentar a sua solução.

A OnePlus prometeu aos seus utilizadores a divulgação de um novo recurso de software. Como as promessas são para ser cumpridas, eis que deu a conhecer o Carregamento Otimizado.

Este novo recurso é algo semelhante ao que a Apple e a própria Asus já apresentaram anteriormente. Em resumo, o smartphone aprende com os hábitos do utilizador e adapta o carregamento da bateria de forma a minimizar a sua degradação.

O Carregamento – uma preocupação da OnePlus

A OnePlus sempre revelou particular cuidado com a bateria dos seus equipamentos, tendo sido mesmo pioneira em questões de tecnologia de carregamento rápido. Quem é que ainda se recorda da Emily Ratajkowski a apresentar as vantagens da Dash Charge?

Agora, a tecnologia evoluiu para o Warp 30T onde já existe uma preocupação acrescida com o controlo da temperatura do smartphone durante o processo de carregamento.

O carregamento otimizado

No futuro, com o novo recurso de Carregamento Otimizado, a OnePlus indica que a bateria será carregada de forma inteligente, com base nos hábitos dos utilizadores. Principalmente, considerando os hábitos de carregamento durante a noite.

Assim, a bateria é carregada de forma contínua até aos 80%. Depois o carregamento é suspenso até 100 minutos antes do utilizador, por hábito, acordar. Ou seja, 100 minutos até o despertador tocar ou do primeiro evento marcado no calendário. Então aí, a bateria passa a carregar até aos 100%.

Portanto, o smartphone mesmo ligado à corrente elétrica, mantém-se com uma carga estável de 80% durante a maioria do tempo. Concluindo, então, o processo conforme os hábitos do utilizador.

Como aprende o smartphone?

Segundo a OnePlus, a opção de Carregamento Otimizado deve ser ativada nas Definições de Bateria. Depois disso, há então uma aprendizagem da rotina diária.

Tal como acontece com o iPhone, depois o smartphone OnePlus, passará a indicar junto ao ícone da bateria e das notificações que o carregamento otimizado está a ser utilizado, podendo rapidamente ser interrompido, de forma a carregar de forma contínua.

Há ainda a pretensão por parte da marca em melhorar o recurso de forma a ser detetados comportamentos anormais, como uma utilização ao fim-de-semana ou fora do país.