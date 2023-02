OnePlus 11 Concept traz aos smartphones sistema de arrefecimento de fora para dentro

O OnePlus 11 Concept foi revelado na semana passada pela fabricante, dando espaço a alguma especulação nomeadamente quando à inspiração luminosa na traseira. Com os pormenores reservados para o Mobile World Congress 2023, eis que o novo conceito foi apresentado com um sistema de arrefecimento avançado para smartphones.

O OnePlus 11 Concept concentra-se no sistema de arrefecimento líquido apelidado de Active CryoFlux. Este sistema pretende trazer em escala mais pequena aquilo que hoje já se vê nalguns computadores dedicados aos jogos.

O sistema usa uma microbomba de cerâmica piezoelétrica para enviar fluido de refrigeração através de penas condutas no telefone visíveis do lado de fora, sem que isso aumente significativamente o volume do telefone. Os smartphone dedicados aos jogos tendem a ser mais pesados pelos sistemas de refrigeração avançados que integram e este sistema da OnePlus pode vir a servir como solução.

A OnePlus afirma que este sistema traz uma melhoria de desempenho, sendo mais leve e acima de tudo tangível. A redução da temperatura aumenta o desempenho em jogos em até três a quatro frames por segundo e reduz o tempo de carregamento em 30 a 45 segundos, segundo os dados avançados.

Este smartphone de conceito não traz nada além deste sistema de refrigeração e das consequentes mudanças ao nível do design, com as linhas luminosas e uma moldura à volta da câmara.

Além disso, o smartphone não será um produto para entrar em produção. Este conceito, tal como outros que temos vindo a conhecer ao longo dos anos, serve apenas para testar tecnologias e ver de que forma pode ser melhorado ou até abandonado, para um próximo lançamento.