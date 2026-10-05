Ofertas antecipadas da Amazon: espreite as oportunidades que já estão disponíveis
A Amazon prepara-se para a sua festa das promoções, que decorre entre amanhã e quarta-feira, mas já há ofertas antecipadas disponíveis. Deixamos-lhe mais algumas oportunidades que podem valer a pena.
Conforme já vimos aqui e aqui, a Amazon apresenta boas oportunidades antes mesmo dos grandes dias de promoções. Assim sendo, para facilitar o trabalho, fomos pesquisar mais algumas oportunidades que podem valer a pena.
Blink Solaris 2K+
Cámara de seguridad inteligente inalámbrica, Alimentación por energía solar, Vídeo 2K, Módulo de sincronización, 1 Cámara (Negro)
Campainha de vídeo Ring Battery Video Doorbell Pro
Campainha de vídeo de corpo inteiro com deteção de movimento 3D e visão noturna colorida | Teste grátis de 30 dias do Ring Home
Tapo C200
Câmara de vigilância WiFi interior de 360º, 1080p, detecção IA
Amazon Kindle 16 GB (modelo de 2024)
Leve e compacto, com viradas de página suaves e alto contraste | Sem anúncios | Preto
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm
Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – Smartwatch LTE com IA, titânio, botão personalizável, controlo de saúde, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, prata titânio
Philips 5000
Sanduicheira e Grelhador 3 em 1, 750W, Placas Antiaderentes
Soundcore Anker C50i
Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip
Philips 3000
Vaporizador vertical portátil, 1000 W, 20 g/min, verde
Ninja Foodi FlexDrawer
Fritadeira de ar com compartimento duplo, 10,4 l
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 GB
Telefone com IA, design dobrável, ecrã frontal amplo, câmara 50 MP, memória 8 GB, bateria 4000 mAh, garantia 3 anos + 1 ano extra, preto
Soundcore P30i de Anker
Auriculares con Cancelación de Ruido, 45h
BISSELL SpotClean ProHeat
Aspirador de água tapeçaria, máquina de lavar aspirador com tecnologia HeatWave, limpador de líquidos para tapetes, tapeçaria, sofá, carros e mais, motor potente de 330 W
UGREEN Nexode 65W
Cargador USB C Carga Rápida Múltiple Puertos (Gris)
Nothing Headphone (a)
Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído, bateria de até 135 h, Hi-Res, áudio espacial, controlos táteis, preto
Switch Ethernet Gigabit UGREEN 10
8 portas PoE + 2 portas Gigabit-Uplink de 60W
ghd Speed
Secador Iónico Profesional Ultra-Rápido
Anker Nano
Power Bank MagSafe Qi2 15W ultra fina de 5000 mAh
Deixe um comentário