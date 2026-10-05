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Ofertas antecipadas da Amazon: espreite as oportunidades que já estão disponíveis

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A Amazon prepara-se para a sua festa das promoções, que decorre entre amanhã e quarta-feira, mas já há ofertas antecipadas disponíveis. Deixamos-lhe mais algumas oportunidades que podem valer a pena.

Conforme já vimos aqui e aqui, a Amazon apresenta boas oportunidades antes mesmo dos grandes dias de promoções. Assim sendo, para facilitar o trabalho, fomos pesquisar mais algumas oportunidades que podem valer a pena.

Blink Solaris 2K+

Blink Solaris 2K+

Cámara de seguridad inteligente inalámbrica, Alimentación por energía solar, Vídeo 2K, Módulo de sincronización, 1 Cámara (Negro)

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Campainha de vídeo Ring Battery Video Doorbell Pro

Campainha de vídeo Ring Battery Video Doorbell Pro

Campainha de vídeo de corpo inteiro com deteção de movimento 3D e visão noturna colorida | Teste grátis de 30 dias do Ring Home

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Tapo C200

Tapo C200

Câmara de vigilância WiFi interior de 360º, 1080p, detecção IA

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Amazon Kindle 16 GB (modelo de 2024)

Amazon Kindle 16 GB (modelo de 2024)

Leve e compacto, com viradas de página suaves e alto contraste | Sem anúncios | Preto

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Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm

Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 47 mm – Smartwatch LTE com IA, titânio, botão personalizável, controlo de saúde, garantia do fabricante 3 anos + 1 ano extra, prata titânio

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Philips 5000

Philips 5000

Sanduicheira e Grelhador 3 em 1, 750W, Placas Antiaderentes

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Soundcore Anker C50i

Soundcore Anker C50i

Auriculares abertos com clipe, design FlexiClip

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Philips 3000

Philips 3000

Vaporizador vertical portátil, 1000 W, 20 g/min, verde

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Ninja Foodi FlexDrawer

Ninja Foodi FlexDrawer

Fritadeira de ar com compartimento duplo, 10,4 l

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Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 GB

Samsung Galaxy Z Flip7 FE 128 GB

Telefone com IA, design dobrável, ecrã frontal amplo, câmara 50 MP, memória 8 GB, bateria 4000 mAh, garantia 3 anos + 1 ano extra, preto

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Soundcore P30i de Anker

Soundcore P30i de Anker

Auriculares con Cancelación de Ruido, 45h

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BISSELL SpotClean ProHeat

BISSELL SpotClean ProHeat

Aspirador de água tapeçaria, máquina de lavar aspirador com tecnologia HeatWave, limpador de líquidos para tapetes, tapeçaria, sofá, carros e mais, motor potente de 330 W

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UGREEN Nexode 65W

UGREEN Nexode 65W

Cargador USB C Carga Rápida Múltiple Puertos (Gris)

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Nothing Headphone (a)

Nothing Headphone (a)

Auriculares sem fios com cancelamento ativo de ruído, bateria de até 135 h, Hi-Res, áudio espacial, controlos táteis, preto

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Switch Ethernet Gigabit UGREEN 10

Switch Ethernet Gigabit UGREEN 10

8 portas PoE + 2 portas Gigabit-Uplink de 60W

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ghd Speed

ghd Speed

Secador Iónico Profesional Ultra-Rápido

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Anker Nano

Anker Nano

Power Bank MagSafe Qi2 15W ultra fina de 5000 mAh

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
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