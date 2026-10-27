O seu smartphone podia carregar mais depressa. Saiba o que pode estar a faltar

Com os smartphones a serem vendidos sem carregador, escolher um adaptador adequado passou a ser essencial. Neste sentido, há um detalhe que pode fazer a diferença na velocidade a que o seu smartphone vai carregar.

A maioria dos smartphones atuais suporta tecnologias de carregamento rápido, sendo o USB Power Delivery (USB PD) um dos padrões mais utilizados. Esta tecnologia permite que diferentes dispositivos, desde smartphones a computadores portáteis, utilizem carregadores compatíveis, negociando a potência fornecida de acordo com as suas necessidades.

Contudo, uma vez que nem todos os carregadores USB PD oferecem as mesmas capacidades, mesmo quando anunciam potências semelhantes, o Programmable Power Supply (PPS) pode representar um aliado de peso.

O que é o PPS e porque é importante?

O PPS é uma funcionalidade opcional do USB PD que permite ao dispositivo:

Solicitar ajustes dinâmicos da tensão fornecida pelo carregador;

da tensão fornecida pelo carregador; Negociar o limite de corrente durante o carregamento.

Nos perfis tradicionais de USB PD, o carregador disponibiliza níveis de tensão predefinidos, como 5 V, 9 V, 15 V ou 20 V, cabendo ao dispositivo efetuar a conversão necessária para carregar a bateria.

Com o PPS, a tensão pode ser ajustada em incrementos de apenas 20 mV, permitindo um controlo mais preciso da alimentação. Esta flexibilidade pode reduzir as perdas associadas à conversão de tensão no smartphone e, em determinadas implementações, diminuir a produção de calor.

Além de melhorar potencialmente a eficiência energética, esta tecnologia permite que alguns smartphones utilizem modos de carregamento rápido que não estão disponíveis através dos perfis tradicionais de USB PD.

Ainda assim, o PPS não garante automaticamente temperaturas inferiores ou uma maior longevidade da bateria, uma vez que estes fatores também dependem da arquitetura de carregamento, da gestão térmica e das condições de utilização.

Um carregador de 100 W não garante carregamentos mais rápidos

Um dos aspetos menos conhecidos do USB PD é que o suporte para PPS não é obrigatório. Assim, um carregador anunciado com 65 W, 100 W ou até 140 W pode não disponibilizar esta funcionalidade. Ou seja, a potência máxima anunciada não é suficiente para determinar a velocidade a que um smartphone será carregado.

Por exemplo, determinados smartphones Samsung Galaxy necessitam de carregadores compatíveis com USB PD PPS para utilizar os modos Super Fast Charging. Nos modelos que suportam carregamento de 45 W, é ainda necessário que o carregador disponibilize os perfis de tensão e corrente adequados, bem como um cabo que cumpra os requisitos do equipamento. De forma semelhante, vários smartphones Google Pixel recorrem ao USB PD PPS para atingir as suas velocidades máximas de carregamento por cabo.

Por outro lado, marcas que utilizam tecnologias proprietárias, como o SuperVOOC da OPPO e da OnePlus, podem exigir carregadores e cabos específicos para alcançar as potências anunciadas.

Como saber se um carregador suporta PPS?

A forma mais simples de confirmar a compatibilidade é consultar as especificações técnicas do carregador, procurando referências a “USB PD PPS”, “Programmable Power Supply” ou aos perfis identificados como “PPS” ou “APDO”.

Fabricantes como a Anker, Belkin, Ugreen, Baseus, Samsung e Google comercializam carregadores com esta funcionalidade. No entanto, a compatibilidade deve ser confirmada em cada modelo, uma vez que nem todos disponibilizam os mesmos intervalos de tensão e limites de corrente.

Importa, também, verificar a potência disponível em cada porta, especialmente nos carregadores com várias saídas USB-C, uma vez que a distribuição de energia pode mudar quando são ligados vários dispositivos em simultâneo.

Vale a pena escolher um carregador com PPS?

Para quem procura um carregador USB-C versátil, capaz de alimentar diferentes equipamentos, o suporte para USB PD PPS é interessante, especialmente quando se utilizam smartphones Samsung Galaxy ou Google Pixel compatíveis.

Tendo em conta esta informação, mais do que escolher um carregador com muitos watts é garantir que consegue fornecer a energia nas condições exigidas pelo dispositivo.

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