O gadget certo poderá fazer toda a diferença nos dias quentes de verão

O verão está à porta e as temperaturas elevadas levam a outras vontades e necessidades. Seja para refrescar a garganta, para passear ao ar livre ou simplesmente para desfrutar ao máximo do tempo livre, ter gadgets adequados por perto vai ajudá-lo a tirar mais partido dos seus dias.

Veja algumas das nossas sugestões.

Em plena tarde de calor, quanto não vale uma bebida “fresquinha a estalar”? Há coisas que não têm preço, e que podem ser facilmente colmatadas por um gadget.

Inserido nos festejos do 9º aniversário da Geekbuying, trazemos algumas sugestões que vão melhorar o seu verão. Aproveite também várias promoções a decorrer, onde poderá estar o gadget ao preço que já espera há algum tempo.

Mini frigorífico portátil Alpicool C20

De facto, uma bebida bem fresca na ocasião certa poderá “não ter preço”. E isso está apenas ao alcance de um produto como o Alpicool C20, um mini frigorífico portátil com compressor, com temperatura ajustável e capaz de atingir temperaturas tão baixas como 20ºC em apenas 1 hora.

O seu consumo energético é reduzido, consumindo em média 1 kWh em 2 a 4 dias de funcionamento. Pode ser alimentador por 12 V ou 24 V, sendo por isso adequado para ligar a um automóvel. Tem uma potência de 45 W, um ruído inferior a 45 dB e pesa apenas 9 kg.

O mini frigorífico portátil Alpicool C20 está disponível por cerca de 173€, utilizando o código de desconto GKB9TH2. O envio é gratuito e com entrega rápida, feito a partir da europa.

Alpicool C20

Ventoinha telescópica portátil com candeeiro

No momento certo, a circulação de ar em ambientes de ar parado “até parece” um ar-condicionado! Assim, com uma ventoinha portátil é fácil colocar o ar a circular onde quer que esteja e, além disso, ser utilizada como powerbank para o seu smartphone e como luz de presença ou candeeiro. O facto de ser telescópica também ajuda ajustar-se facilmente às mais diversas situações, com altura ajustável de 38 cm a 104 cm.

Quando fechada tem uma altura de apenas 10,6 cm e um diâmetro de 20,6 cm. Tem 3 velocidades e uma bateria interna de 7200 mAh, que serve também de powerbank com uma saída de 1A. Dependendo da velocidade utilizada na ventoinha, tem autonomia para 6 a 24 horas. Tem também função de candeeiro, luz de presença e humidificador.

A ventoinha telescópica portátil com candeeiroestá disponível por apenas 18€, utilizando o código de desconto GKB9TH1. Os portes são gratuitos.

Ventoinha portátil telescópica

Trotinete KUGOO S1

É nesta altura que sabe melhor apanhar ar puro na cara, e as trotinetes são o ideal: sustentáveis, energeticamente económicas e fáceis de transportar.

A Kugoo S1 é desdobrável, tem rodas de 8″, com pneus de elevada aderência, e um motor brushless de 350W com 3 velocidades. Tem um farol de alto brilho com 24 LEDs, luz de travão e aguenta uma carga até 120 kg.

A autonomia é de 30 km, com um tempo de carga de 4 horas. Atinge uma velocidade máxima de 30 km/h e consegue fazer subidas com uma inclunação máxima de 15º. Pesa 11 kg.

A trotinete KUGOO S1 está disponível por cerca de 225€, utilizando o código de desconto NNN9THKUS1. O envio é feito a partir de armazém europeu e os portes são gratuitos.

KUGOO S1

Trotinete Bezior S2

Se é para ser a sério, então que seja! A “trotinete”, ou “scooter”, Bezior S2 tem melhorias a todos os níveis, face a uma trotinete comum.

Tem rodas de 11″, um motor duplo de 1200 W cada, travão de disco à frente e atrás, selim, e uma velocidade máxima de 65 km/h.

Tem farol LED, luz de presença e travão traseiro, descanso e, para se manter no conceito de mobildiade, também é desdobrável. Pesa cerca de 42 kg, está dimensionada para uma carga máxima de 120 kg e uma altura máxima de 2 metros. Consegue superar subidas com uma inclinação máxima de 45º.

A trotinete/scooter elétrica está disponível por 886€, com o código de desconto NNN9THBES2. O envio é feito a partir da europa.

Bezior S2

Robô aspirador Roborock S7

Finalmente, para que a limpeza do chão da casa fique feita, não tem que estar a limpar e a varrer e a apanhar suadelas desnecessárias em época de calor.

O robô aspirador Roborock S7, lançado recentemente, é o mais avançado até agora lançado pela marca. Face à habituais características deste tipo de aspirador, o Roborock S7 tem uma mopa vibratória, com 3000 oscilações por minuto, conseguindo com isso fazer o efeito de esfregar o chão, sob uma pressão de 600 g.

Tem um depósito para lixo de 470 ml e um depósito de água 300 ml, suficiente para limpar 200 metros quadrados com a mopa.

Tem naturalmente radar LIDAR para mapeamento do espaço circundante e gestão inteligente da limpeza. Tem um sensor ultrassónico para deteção de carpetes ou tapetes e, quando tal acontece, a mopa sobe 5 mm para que a todo o espaço seja limpo de uma só vez. Suporta múltiplos pisos.

O robô aspirador Roborock S7 está disponível por 476€, com envio gratuito e entrega rápida.

Roborock S7