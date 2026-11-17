A KOSPET apresenta uma nova gama de smartwatches para o mercado português, com os novos TANK T4C, TANK M4C, MAGIC R10 e MAGIC P10 e versões especiais dos TANK T4 e TANK M4, que estão a chegar à MEO e à loja online OperaSmart.pt.

A KOSPET está a reforçar a sua presença em Portugal com uma nova geração de smartwatches que procura responder a diferentes perfis de consumidores, desde praticantes de desporto e entusiastas de atividades ao ar livre até profissionais que precisam de equipamentos resistentes e utilizadores que privilegiam o design e a conectividade no quotidiano. A distribuição está a cargo da OperaSmart, distribuidora oficial da marca em Portugal, pelo que os novos modelos estão a chegar à rede comercial da MEO e à loja online OperaSmart.pt.

TANK T4: navegação e resistência para o exterior

O KOSPET TANK T4 combina funcionalidades de navegação com características de resistência e autonomia, sendo pensado para os utilizadores mais exigentes. Integra mapas offline, que permitem consultar cartografia previamente descarregada sem necessidade de ligação de dados, e posicionamento por satélite de banda dupla, para maior precisão no acompanhamento de percursos.

A autonomia anunciada é de até 15 dias em utilização típica, o que o torna adequado a atividades prolongadas como caminhadas ou corrida. O fabricante anuncia ainda resistência à água de 10 ATM e certificação IP69K, o que reforça a sua vocação para ambientes exigentes, incluindo determinadas atividades aquáticas, dentro dos limites de utilização definidos pela KOSPET.

TANK T4C e M4C: lanterna e walkie-talkie no pulso

Entre as novidades mais diferenciadoras estão os TANK T4C e TANK M4C, que integram duas funcionalidades pouco habituais nos smartwatches convencionais:

Uma lanterna LED com cinco níveis de intensidade;

com cinco níveis de intensidade; Comunicação walkie-talkie com alcance anunciado até 40 metros entre dispositivos compatíveis.

O T4C tem mostrador circular e autonomia anunciada de até 15 dias em utilização típica, enquanto o M4C se distingue pelo ecrã AMOLED quadrado de 1,96 polegadas e por uma autonomia anunciada de até 16 dias. Segundo a KOSPET, estas funcionalidades tornam os equipamentos interessantes para atividades ao ar livre, para o trabalho em ambientes exigentes e para situações em que a comunicação rápida e a iluminação adicional possam fazer a diferença.

Para o mercado português, a OperaSmart disponibilizará versões do T4C e do M4C com duas braceletes, uma em silicone e outra em aço inoxidável, oferecendo maior versatilidade e personalização.

MAGIC R10 e P10: desporto com design para o quotidiano

Para quem procura um smartwatch que combine elegância, funcionalidade e acompanhamento da atividade física, a KOSPET apresenta os MAGIC R10 e MAGIC P10. O R10 distingue-se pelo mostrador circular e pela estética clássica, ao passo que o P10 aposta num formato quadrado de linhas contemporâneas.

Ambos incluem posicionamento GNSS de banda dupla, mais de 180 modos desportivos, resistência à água de 5 ATM e funcionalidades de monitorização do bem-estar, nomeadamente da frequência cardíaca e da oxigenação do sangue. Com autonomia anunciada de até 12 dias em utilização típica, disponibilizam ainda chamadas Bluetooth, notificações, controlo de música e mostradores personalizáveis.

Disponibilidade em Portugal

Os novos modelos estão a chegar ao mercado português através da rede comercial da MEO e da loja online www.operasmart.pt, e a OperaSmart prevê alargar progressivamente a distribuição a outros parceiros e canais de venda.

Com datas de disponibilidade ainda por anunciar, eis os preços de todos os modelos: