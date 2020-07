Novos smartphones Nokia 9.3 PureView, 7.3 e 6.3 serão apresentados até ao final do ano

A marca Nokia é ainda muito relevante no segmento dos telemóveis. No universo Android, tem-se destacado por fazer parte do programa Android One, que, além de um Android quase puro, ainda garante grandes atualizações por dois anos.

Com o futuro à espreita, já se vislumbram novos lançamentos.

Os futuros smartphones da Nokia estão a ser preparados e os rumores já correm pela Internet há varias semanas. Sabe-se que a marcar estará a apostar em gamas diferentes, como, aliás, é seu apanágio.

O calendário de lançamentos de muitas marcas teve que ser ajustado por causa da pandemia, no entanto, parece que as marcas, de forma geral, se conseguiram adaptar bem a esta nova conjuntura.

Smartphones Nokia chegam em 2020

No caso da Nokia, os seus próximos smartphones deverão ser os Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 e Nokia 6.3. Estes três modelos, cada um na sua gama de preços. Espera-se ainda que, com estes smartphones, a empresa entre no universo das comunicações 5G.

De acordo com uma publicação da NokiaPowerUser, fontes próximas da Nokia revelaram que, apesar das muitas restrições impostas pelo Coronavírus e consequente pandemia, os modelos mencionados serão apresentados ainda este ano.

Prevê-se que tal aconteça no final de setembro, início de outubro. O que faz sentido, considerando o calendário de lançamentos habitual. Contudo, até há bem pouco tempo, havia muitas dúvidas quanto tal acontecimento.

Há, no entanto, muitas dúvidas quanto ao lançamento efetivo em cada um dos países. Tal estará sujeito à evolução da pandemia, que poderá ter estágios diferentes em cada país.

Alguns rumores

Sobre estes smartphones já circulam vários rumores e o Nokia 9.3 PureView está já a ser apontado como um caso de sucesso perante a concorrência. Espera-se que venha com o processador Snapdragon 865 e 8 GB de RAM, trazento, claro, Android 10, mais concretamente, do programa Android One.

Algumas informações apontam para a presença de, novamente, 5 câmaras, sendo uma delas uma ultra grande angular de 108 MP. Já a principal, grande angular, de 64 MP com OIS. As outras três câmaras seriam uma telefoto, outra macro e ainda uma tipo ToF.

Sobre o Nokia 7.3, é suposto que venha equipado com o Snapdragon 690 e com 4 ou 6GB de RAM. Espera-se também que inclua jack de áudio de 3,5 mm e uma bateria de 4000 mAh. Na traseira contará com quatro câmaras e na frente apenas uma, integrada no ecrã.

Por fim, quanto ao Nokia 6.3 poderá vir equipado com o Snapdragon 670 ou 675, não havendo ainda a certeza. Este deverá ser um smartphone com preço a rondar os 250€, sendo portanto o mais acessível. O modelo 7.3 será o intermédio, a custar cerca de 400 € e o Nokia 9.3 PureView já se deverá posicionar numa gama de preços a rondar os 800€.