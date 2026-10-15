Novos Ray-Ban Meta chegam a Portugal! Conheça os modelos e os preços

A Ray-Ban e a Meta anunciaram a chegada de uma nova geração de óculos inteligentes a Portugal. As novidades incluem os Ray-Ban Meta (Gen 3), equipados com uma câmara 3K Ultra HD, e os Ray-Ban Meta Audio, uma versão dedicada exclusivamente ao som e à Inteligência Artificial (IA). Os preços começam nos 449 euros.

A IA continua a conquistar novos dispositivos e os óculos inteligentes são uma das apostas da Meta. Em parceria com a Ray-Ban, a empresa apresenta a Portugal uma coleção que combina novas funcionalidades, maior autonomia e o design característico da marca. Os novos modelos chegam ao mercado português a partir de 19 de outubro.

Ray-Ban Meta (Gen 3) chegam com câmara 3K e melhorias na autonomia

Os Ray-Ban Meta (Gen 3) representam a evolução dos óculos inteligentes da marca, com um design mais refinado, maior conforto e novas capacidades tecnológicas. Uma das principais novidades é a câmara 3K Ultra HD, que permite captar fotografias e vídeos na primeira pessoa, sem utilizar as mãos.

O sistema de áudio também foi melhorado, passando a integrar seis microfones para uma captação de voz mais nítida durante chamadas e interações com a Meta AI.

Entre as principais características destacam-se:

Câmara 3K Ultra HD para fotografias e vídeos.

Sistema de seis microfones.

Botão de ação configurável para acesso rápido à Meta AI.

Autonomia de até 9 horas.

Hastes flexíveis para maior conforto.

A Meta AI permite ainda fazer perguntas sobre aquilo que o utilizador está a observar, obter recomendações locais, traduzir conversas em tempo real, consultar mensagens e criar lembretes, tudo através de comandos de voz.

Ray-Ban Meta (Gen 3) no formato Wayfarer.

Ray-Ban Meta Audio apostam exclusivamente no som

Outra novidade são os Ray-Ban Meta Audio, os primeiros óculos inteligentes da marca concebidos exclusivamente para experiências de áudio. Ao contrário dos Gen 3, estes modelos dispensam a câmara e concentram-se na reprodução de música, podcasts, chamadas telefónicas e interação com a Meta AI.

Utilizam tecnologia de áudio de ouvido aberto, permitindo ouvir conteúdos sem perder completamente a perceção dos sons envolventes. Com apenas 43 gramas e até 12 horas de autonomia, são apresentados como a armação Ray-Ban Meta mais leve de sempre.

Estarão disponíveis em dois formatos clássicos: Clubmaster e Burbank. Os primeiros recuperam a estética das décadas de 1950 e 1960, enquanto os segundos apostam numa armação quadrada em acetato, de inspiração vintage.

Ray-Ban Meta Audio no formato Clubmaster.

Os icónicos Aviator também recebem IA

Pela primeira vez, os Aviator passam a integrar a coleção Ray-Ban Meta. Criados originalmente em 1937, estes óculos recebem funcionalidades de IA, captação de imagens e vídeos e reprodução de áudio.

A nova geração estará disponível nos formatos Wayfarer, Aviator e Zena, sendo este último uma proposta com uma armação geométrica do tipo cat-eye.

A marca anunciou ainda novas cores para os Blayzer Optics (Gen 2) e Scriber Optics (Gen 2), mantendo opções de lentes graduadas e Transitions, que se adaptam automaticamente às condições de luminosidade.

Ray-Ban Meta (Gen 3) no formato Aviator.

Preços e disponibilidade em Portugal

Os novos Ray-Ban Meta chegam a Portugal a partir de 19 de outubro, com os seguintes preços:

Modelo Preço Autonomia Ray-Ban Meta (Gen 3) a partir de 449 euros Até 9 horas Ray-Ban Meta Audio a partir de 469 euros Até 12 horas

Ambos estarão disponíveis nas lojas Ray-Ban, em Ray-Ban.com, Meta.com e nos parceiros de retalho autorizados.