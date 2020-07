O novo smartphone dobrável da Samsung está a ser preparado para ser lançado ainda este ano. Esta nova proposta entrará na linha Galaxy Z e tudo indica que seja chamada de Samsung Galaxy Z Fold 2, isto porque será o sucessor do Galaxy Fold.

Nomes à parte, a certeza quanto ao seu lançamento aquando da família Note ainda não era dado como certa. Agora, há um vídeo que sugere que estará mesmo a ser preparada a sua apresentação.

Os smartphones dobráveis vieram para ficar

As propostas de smartphones dobráveis não são ainda muitas, mas continuam a chegar ao mercado, cada vez mais consistentes. A Motorola e a Samsung, são sem dúvida duas das empresas que mais têm apostado em tal conceito.

Depois do Galaxy Fold, a empresa lançou o Galaxy Z Flip, com um ecrã com vidro ainda mais fino e de maior qualidade. Com ele, assumiu que os seus dobráveis passariam a integrar a família Z.

Com um evento marcado para daqui a alguns dias, preparado para o lançamento do novo Galaxy Note, as apostas da chegada de um novo dobrável eram muitas. Aliás, falou-se mesmo que poderia estar para chegar um dobrável com S Pen, o que seria uma excelente novidade… mas tal ideia já foi afastada.

Aparentemente, a Samsung não foi capaz de produzir um vidro tão fino dobrável, ao ponto de ter sensibilidade para a S Pen. Talvez o consiga em 2021, mas para já a possibilidade estará afastada.

Samsung Galaxy Z Fold 2 chega no próximo Unpacked

Será no dia 5 de agosto que a Samsung irá então apresentar ao mundo o novo Galaxy Note 20 do qual se destaca a nova cor dourada.

Os auriculares Galaxy Buds Live (aka Galaxy Beans), o relógio Galaxy Watch 3, uma nova Dex e um novo smartphone dobrável, poderão ser outros dos produtos a revelar no evento.

Nos últimos dias, a empresa tem feito uma série de partilhas de pequenos teasers daquilo que se pode efetivamente esperar no evento e o mais recente parece, ao que tudo indica, referir-se ao smartphone dobrável.

De uma gota de tinta dourada parece emergir uma borboleta… a mesma referência que surgiu aquando do lançamento do primeiro fold.

Espera-se que o Fold venha com um ecrã interno maior e com uma taxa de atualização até 120 Hz. Além disso, também o ecrã exterior será maior e a câmara principal semelhante ao Samsung Galaxy S20. Resta aguardar pelo 5 de agosto para confirmar todas estas informações.