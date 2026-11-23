A Reto disponibilizou na sua loja o Kodak SlideTag, um porta-chaves com ecrã E Ink a cores que mostra fotografias e funciona como localizador Bluetooth.

Depois de ter ampliado a coleção Charmera com uma Millennium Edition de inspiração Y2K no início deste ano, a Reto apresenta agora um novo produto Kodak de dimensões igualmente reduzidas. Se a pequena câmara se limitava a captar fotografias e vídeos de qualidade modesta, o SlideTag permite mostrar imagens num ecrã e, ao mesmo tempo, localizar objetos através de uma rede de rastreamento.

O design inspira-se nos antigos diapositivos de película usados para projetar fotografias e, tal como a Charmera, é vendido em caixas-surpresa, pelo que o comprador só descobre o modelo que lhe calhou depois de abrir a embalagem. A Reto indica que existem nove designs, incluindo uma secret edition com acabamento metálico.

Um ecrã E Ink para fotografias e outras informações

O SlideTag integra um ecrã E Ink de 1,54 polegadas que combina seis cores de tinta para apresentar imagens com uma resolução de 240 x 240 píxeis. A reprodução de cor não será tão fiel como a de um ecrã LCD ou OLED, mas o dispositivo consegue guardar e alternar até 12 fotografias, transferidas por Bluetooth a partir da aplicação Kodak Memory Link, instalada no telemóvel.

Além das fotografias, o ecrã pode mostrar uma pequena lista de tarefas, dados de contacto, um temporizador de contagem decrescente ou um código QR que direcione para o endereço que o utilizador pretender.

Um localizador mais simples do que o AirTag

Enquanto localizador, o SlideTag é compatível com a rede Find My da Apple, que exige iOS 26 ou posterior, ou com a Find Hub da Google, mas não é tão completo como o AirTag ou o Pixel Tag, que recorrem a tecnologias como a banda ultralarga (UWB) e o Channel Sounding para facilitar a localização.

Por sua vez, o SlideTag fica-se pelo Bluetooth, com um alcance até 30 metros em espaço aberto e um alarme sonoro de 75 decibéis que ajuda a encontrá-lo quando se está por perto.

A autonomia varia consoante a frequência com que se usam as funções de localização e se atualiza a imagem no ecrã, e o dispositivo utiliza uma pilha de botão CR2032, de formato comum e fácil de substituir, que a Reto indica já vir instalada na embalagem.

Preço e disponibilidade

Cada unidade custa 34,99 dólares norte-americanos (o equivalente a cerca de 32 euros), com envio para Portugal disponível por 15 dólares (o equivalente a cerca de 13,74 euros). A Reto avisa que nem todos os países estão disponíveis no processo de compra.

Quem preferir evitar o fator surpresa pode optar pelo conjunto de oito caixas, sem modelos repetidos, por 279,92 dólares (o equivalente a cerca de 256 euros).

A loja limita cada encomenda a duas caixas individuais e a um conjunto completo, e não aceita cancelamentos nem reembolsos depois de a compra estar feita.

Leia também: