Nova série TIGER da OSCAL traz 5G e fotografia AI: conheça o OSCAL TIGER 13

A OSCAL apresenta o TIGER 13, o seu primeiro smartphone 5G na série TIGER, com algoritmos de IA incorporados na fotografia para captar imagens surpreendentes, oferecendo às gerações mais jovens mais possibilidades e criatividade no seu quotidiano.

Características gerais

Pensado para os ousados e criativos, o novo OSCAL TIGER 13 vem equipado com uma câmara Samsung JN1 de 50MP, melhorada com algoritmos de IA. A isso junta-se também a tecnologia de fusão de pixels 4-em-1, que aumenta a sensibilidade à luz, e a tecnologia Double Super-PD, que proporciona um foco de retrato mais claro e rápido. Além disso, com as ferramentas alimentadas por IA, como a borracha mágica para remover elementos indesejados ou iluminar retratos com um toque, é possível destacar o essencial em cada imagem.

O design elegante e arrojado completa o conjunto, permitindo que os utilizadores mostrem o seu estilo único.

O OSCAL TIGER 13 vem equipado com o sistema operativo DokeOS de 4ª geração, baseado no Android 14. Pensado para a Geração Z, oferece uma série de opções de personalização que se adaptam ao gosto individual, priorizando conveniência, desempenho e privacidade.

O ecrã inteligente de 6,67" com taxa de atualização de 90Hz permite uma navegação suave e cores vibrantes, perfeito para gaming ou maratonas de séries. O TIGER 13 é a escolha ideal para quem valoriza uma experiência de utilizador de alta qualidade, sem comprometer a sua individualidade, e tudo isto a um preço acessível.

Os pormenores

1. Câmara Samsung de 50MP + 2MP ultra-macro, com IA e grande sensibilidade para captação noturna

O OSCAL TIGER 13 foi concebido para captar fotos impressionantes, independentemente do momento ou da iluminação. A câmara principal de 50MP, com tecnologia avançada de fusão de pixels 4-em-1 e Double Super-PD, garante um foco nítido e detalhes claros, mesmo em movimento ou em ambientes de pouca luz. A câmara ultra-macro de 2MP permite explorar pequenos detalhes, como plantas e insetos. Para os fãs de selfies, a câmara frontal de 8MP da Samsung, com IA, oferece tons de pele naturais, e a luz de preenchimento para rosto assegura boas fotos em qualquer condição de luz. O suporte para gravação de vídeo em 4K QHD também garante que as suas memórias fiquem guardadas com uma qualidade incrível.

Além disso, o OSCAL TIGER 13 melhora a experiência de fotografar com ferramentas de edição alimentadas por IA, como a borracha mágica e a luz para retratos. Pode facilmente remover elementos indesejados, ajustar o céu ou melhorar a iluminação – tudo com um simples toque.

2. Design com acabamento StarFlare

O design do OSCAL TIGER 13, parte da assinatura da série TIGER, foi criado especialmente para o estilo da geração mais jovem. A versão Violet Blue, com o seu design StarFlare na parte traseira, quebra convenções e irradia energia jovem, enquanto o Hurricane Black aposta na simplicidade e elegância.

Com apenas 200g de peso e 8,5mm de espessura, o TIGER 13 é não só elegante como também incrivelmente prático e fácil de transportar, aliando estética e funcionalidade para o dia a dia.

3. DokeOS de 4ª Geração, baseado em Android 14

Com o sistema operativo DokeOS de 4ª geração, o TIGER 13 oferece diversas opções de personalização, desde fontes a ícones, cores e tamanhos de pastas, tudo pode ser ajustado para refletir o seu estilo. Com um toque, pode configurar temporizadores personalizados, ajustar widgets e aceder aos seus controlos favoritos diretamente do ecrã principal. O DokeOS torna o smartphone uma extensão da personalidade.

4. SoC 5G de 6nm e até 24GB de RAM

Como o primeiro smartphone 5G da série, o OSCAL TIGER 13 apresenta o poderoso processador octa-core Unisoc T760 de 6nm, com velocidade de relógio até 2,2GHz. A transição de 4G para 5G oferece um aumento de velocidade de 22 vezes, proporcionando uma experiência superior em jogos, navegação e muito mais. Com 24GB de RAM (8GB + 16GB estendida) e 256GB de armazenamento interno (expansível até 2TB via microSD), este dispositivo garante desempenho robusto, sem comprometer o seu orçamento.

5. Experiência multissensorial: ecrã inteligente de 90Hz e som stereo

Ideal para a geração mais jovem, especialmente para os fãs de jogos, o OSCAL TIGER 13 conta com um ecrã de 6,67" e uma taxa de atualização de 90Hz. Desde filmes com efeitos especiais até jogos gráficos intensos, o TIGER 13 proporciona uma experiência visual suave e envolvente. Para uma experiência auditiva melhorada, os altifalantes duplos com som stereo criam um ambiente imersivo, perfeito para música, filmes e jogos.

Equilibrando portabilidade e potência, o TIGER 13 tem uma bateria de 5000mAh, com suporte para carregamento rápido de 18W.

Preço e disponibilidade

O novo smartphone OSCAL TIGER 13 foi lançado hoje, com um preço especial de lançamento, estando disponível em mercados internacionais selecionados a partir de 169€ (IVA incluído), cerca de metade do seu preço normal.

OSCAL TIGER 13