Nova Luna Band: mais uma alternativa à Whoop sem subscrições mensais

A Luna, conhecida pelo seu anel inteligente, acabou de entrar no mercado das pulseiras fitness sem ecrã com uma proposta que procurar ombrear os grande nomes da indústria. A nova Luna Band chega com controlo por voz, Inteligência Artificial (IA) e zero mensalidades.

Os trackers fitness sem ecrã deixaram de ser um gadget de nicho. Depois de anos dominado pela Whoop, especialmente popular entre atletas e entusiastas do bem-estar, o segmento ganhou tração mainstream quando a Google lançou a Fitbit Air, em maio de 2026.

De facto, um tracker de fitness que não traga um ecrã e mais distrações para o pulso é um gadget de bem-estar que muitos utilizadores procuram, hoje em dia.

Agora, a Luna junta-se à corrida com a sua primeira pulseira, a Luna Band. Apresentada pela primeira vez no CES 2026, em Las Vegas, a pulseira chega com design revisto, funcionalidades alargadas e data de lançamento confirmada.

Crédito: Yanko Design

Sem ecrã, mas com cérebro

A Luna Band segue a tendência das pulseiras sem ecrã, assumindo-se discreta, leve e pensada para quem não quer ter as notificações, também, no pulso.

O que a distingue da concorrência é o motor de IA proprietário, o LifeOS, que analisa gratuitamente dados corporais em tempo real e gera um plano de saúde personalizado, hora a hora, comunicado através de vibrações hápticas na pulseira.

Entre os dados, destaque para os seguintes:

Frequência cardíaca,;

Temperatura;

Frequência respiratória;

Qualidade do sono;

Marcadores sanguíneos.

A integração com a Siri permite registar refeições, sintomas e treinos simplesmente falando para o iPhone. De ressalvar que esta funcionalidade de voz fica reservada para utilizadores iOS, uma vez que os utilizadores Android não têm acesso ao controlo por voz.

O LifeOS permite ainda criar fluxos de trabalho personalizados e integra-se com apps de terceiros, incluindo o Gemini da Google.

Com mais de 10 dias de autonomia anunciada, a Luna Band apresenta materiais hipoalergénicos e acabamentos em tecido ou silicone. Está disponível em várias cores, como matte black, prateado e dourado.

O argumento mais forte: sem subscrição

Num mercado cada vez mais refém de mensalidades, a Luna Band chega com um preço de cerca de 150 dólares, segundo algumas fontes, e, ao contrário da concorrência, sem qualquer custo recorrente, à semelhança da Polar Loop, que conhecemos aqui. Comparando com as alternativas disponíveis, este pode ser um argumento de peso.

As pré-encomendas abrem a 4 de julho, com envio a partir de 31 de julho de 2026, numa primeira fase por convite. A lista de espera está aberta desde 22 de maio.

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