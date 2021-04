Niubility B12 – Uma nova bicicleta elétrica para as suas deslocações diárias

Agora que o bom tempo veio para ficar, deixe o carro na garagem e opte por um meio de transporte mais amigo do ambiente. Pode começar por andar mais, por andar de bicicleta comum ou de trotinete elétrica, ou pode mesmo optar por uma bicicleta elétrica, ideal para deslocações maiores.

A Niubility B12 poderá ser uma opção a considerar, venha conhecer.

É urgente repensarmos a forma como nos deslocamos, não só pela questão ambiental, mas também por uma questão de saúde. Se a população já era demasiado sedentária, o confinamento e o teletrabalho vieram agravar a situação. Por isso, se vamos à rua para deslocações relativamente curtas, o carro poderá, na grande maioria das vezes, ficar parado na garagem.

A bicicleta tradicional é um excelente meio de transporte, mas sejamos sinceros, num país com tanta subida e descida, dar ao pedal nem sempre é fácil. O segmento das bicicletas elétricas continua a crescer com propostas para diferentes exigências e mesmo preços.

A bicicleta elétrica Niubility B12

A Niubility B12 é uma bicicleta relativamente acessível com um design mais citadino, com rodas de 12″ e uma dimensão compacta. Pesa apenas 20kg e mede 108 x 50 x 98 cm.

Na verdade, este é um produto híbrido, ou seja, pode ser movida de forma elétrica ou a pedais. O motor é de 350W que pode atingir uma velocidade máxima de 25 km/h com ajuda do motor.

Com a ajuda do motor é capaz ainda de subir inclinações de até 25 graus. Numa combinação entre motor e pedal, a bateria pode ir até aos 80 quilómetros de autonomia. Exclusivamente com o motor, a autonomia varia entre os 25 e o 30 km.

Há no guiador um pequeno ecrã com algumas informações básicas, há um travão e a bicicleta é colocada a trabalhar com recurso à segurança de uma chave. Resta referir que suporta peso até 120 kg.

O preço da Niubility B12 é de 389,99 €, podendo ainda usufruir de um desconto com o código de desconto X7Z0RQ4TGXJF. Não tem custos de envio e está disponível em armazém europeu.

Niubility B12