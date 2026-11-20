A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para preparar as próximas viagens sem gastar muito. De acessórios para carregar dispositivos a soluções para dormir melhor durante um voo, há pequenos gadgets que podem fazer toda a diferença.

Viajar é cada vez mais uma experiência tecnológica. O smartphone, os auscultadores, os localizadores de bagagem e os carregadores fazem parte da lista de essenciais de muitos viajantes. Contudo, há outros acessórios, por vezes menos óbvios, que podem tornar uma viagem mais confortável, prática e organizada.

Com a Black Friday da Amazon, vale a pena estar atento às promoções nesta categoria. De facto, nem sempre é preciso investir em equipamentos caros para melhorar uma experiência de viagem.

Gadgets e acessórios que pode valer a pena comprar!

Entre as sugestões que merecem atenção estão os localizadores de bagagem, como os Apple AirTag. Estes pequenos dispositivos permitem acompanhar a localização de malas e outros objetos através do smartphone, sendo particularmente úteis em viagens de avião.

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ATUVOS Air Tag Smart Tracker 4 Pack preto Localizador de objetos Bluetooth funciona com Find My da Apple (apenas iOS, Android não compatível), localizador para chaves, malas, bagagem Ver na Amazon

Outro acessório interessante são os cabos multicarregador. Em vez de transportar vários cabos para diferentes equipamentos, é possível utilizar uma única solução com vários conectores. Uma forma simples de reduzir o espaço ocupado na bagagem.

Multi Cabo de Carregamento Cabo USB com Micro USB Tipo C e Lightning com Interface de Carregamento Rápido para Samsung Galaxy, Huawei, Honor, iPhone Ver na Amazon

MINLU 4 em 2 Cabo carregador múltiplo Cabo carregador USB de nylon com micro/tipo C/2 x iP, para iP16/15/14/13/12/11/Xs, Galaxy, Pad, Nokia, LG, PS4, Android Ver na Amazon

Também os adaptadores de corrente compactos podem ser uma boa compra. Pequenos e fáceis de transportar, permitem ligar equipamentos em diferentes tomadas, algo especialmente importante para quem viaja para fora da Europa.

Anker Nano adaptador tomada universal de viagem com 5 portas 1 porta CA, 2 USB A e 2 USB C, controlo de temperatura, adequado para mais de 200 países Ver na Amazon

Para quem passa muitas horas em aviões, comboios ou aeroportos, os auscultadores com cancelamento de ruído são outro investimento a considerar. Ajudam a reduzir o ruído ambiente e permitem descansar, ouvir música ou ver filmes com maior conforto.

Sony WH-1000XM4C Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído – preto; Auriculares de bandana, bluetooth, Hi-Res, processador Noise Cancelling QN1, bateria 34h, conexão multiponto, iOS e Android Ver na Amazon

Soundcore Anker P31i Auriculares Bluetooth com cancelamento de ruído; Auricular com tradutor, som de alta resolução LDAC, uso de 50 h de uso, carregamento rápido, áudio espacial, IP55 Ver na Amazon

As chaleiras dobráveis de silicone podem ser úteis para quem gosta de preparar bebidas quentes durante uma estadia, sobretudo em alojamentos onde nem sempre existe este tipo de equipamento.

Girmi BL03 Chaleira de água elétrica dobrável, livre de BPA, silicone, capacidade 600cc, 600 W Ver na Amazon

PAHTTO Chaleira elétrica de água 600 ml portátil Aço inoxidável 304, sem BPA, 600 W ferver em 5 min, dobrável 16 × 16 × 12 cm, inclui 1 tigela 800 ml 2 chávenas 200 ml Ver na Amazon

Há ainda soluções menos tecnológicas, mas igualmente interessantes, como as almofadas de viagem ergonómicas, as máquinas portáteis de ruído branco e tampões de ouvido e toalhas de microfibra, que podem ser úteis em diferentes situações.

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A Black Friday pode ser uma boa altura para adquirir estes acessórios, mas convém evitar compras por impulso. Antes de aproveitar uma promoção, importa confirmar o preço habitual do produto, comparar alternativas e perceber se o gadget responde realmente a uma necessidade.

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