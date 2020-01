O processo de lavar e passar a roupa a ferro não é do agrado de muitos. Tendo plena noção desta realidade, a Samsung criou o AirDresser, um armário que concretiza estas tarefas sozinho.

Este armário está já à venda e, apesar do preço alto, será de extrema utilidade para bastantes consumidores em todo o mundo.

Por norma, as tarefas de lavandaria não são do agrado de muitas pessoas. É importante ter a roupa devidamente lavada e higienizada, mas o processo em si não é o melhor. No entanto, a tecnologia tem o poder de revolucionar as nossas tarefas diárias.

Se o aparecimento dos eletrodomésticos mudou completamente, para melhor, o tratamento das roupas, tal está a caminhar agora para um novo nível. A Samsung está na linha da frente nesta corrida, com o seu armário AirDresser.

Este gadget foi agora lançado globalmente e surpreende pelas suas capacidades. Apesar do preço alto, será um aliado valioso!

Armário AirDresser lava e passa a roupa por si

Já imaginou o que seria apenas ter de colocar a sua roupa suja num armário e esta ser lavada e higienizada de forma completamente automática, sem necessitar de fazer mais nada? Foi precisamente este conceito que a Samsung criou no AirDresser.

Este armário consegue estes resultados através de dois parâmetros-chave: pressão e temperatura. De forma silenciosa, o Samsung AirDresser usa jatos de ar e vapor que tratam da roupa. Ajustando a pressão e temperatura dentro do armário, em conjugação com o vapor presente, o armário lava e higieniza a roupa de forma silenciosa, sem qualquer intervenção por parte do consumidor.

Assim sendo, no final do processo, as roupas estarão lavadas, higienizadas, esterilizadas e passadas a ferro.

Não obstante das incríveis funcionalidades, o Samsung AirDresser ter um preço bastante mais alto do que os eletrodomésticos convencionais para a roupa atualmente presentes no mercado.

Apesar de ainda não estar oficialmente disponível em Portugal, o AirDresser é já vendido no Reino Unido. Neste país, está a ser comercializado por £2.000 que correspondem a 2.373,05€ numa conversão direta.

A Samsung está presente em várias frentes…