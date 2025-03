MWC 2025: FOSSiBOT apresenta gerador solar de 7200 W e um telemóvel robusto inovador

A FOSSiBOT, uma nova marca em ascensão da China, apresenta novos smartphones e tablets robustos, estação de energia portátil para varandas e gerador solar de energia doméstica de 7200 W com a mais alta potência de saída, na MWC 2025.

Como um dos eventos de comunicação e tecnologia mais influentes do mundo, a MWC 2025 reúne as principais empresas e líderes do setor.

Então, o que é que a FOSSiBOT trouxe a esta exposição para mostrar os seus últimos avanços e visão no campo da tecnologia inteligente?

Novo conceito de smartphone robusto e amigo do ambiente: FOSSiBOT F112 Pro

Este telemóvel robusto é o primeiro smartphone da indústria a adotar o material de gel de silicone líquido, amigo do ambiente. Graças a este material, o F112 Pro é macio, colorido, à prova de água (IP68), resistente ao choque, à prova de poeira e mais fino do que outros smartphones robustos.

O F112 Pro possui 8 GB de RAM + 256 GB de ROM, câmaras macro de 50 MP + 5 MP e um processador Dimensity 6300 5G.

Este robusto amigo do ambiente será lançado, em breve, em meados de março de 2025.

Primeiro smartphone robusto com câmara starlight night vision do mundo: FOSSiBOT F107 Pro

Pela primeira vez, a FOSSiBOT combina a câmara starlight night vision com smartphones. Utilizada principalmente em imagens de marcha-atrás de automóveis ou em câmaras de controlo de supervisão a cores, agora, está presente no F107 Pro.

A câmara starlight night vision gera imagens a cores com uma ligeira luz estelar; quanto mais escuro for o ambiente, melhor será o efeito fotográfico. Por isso, permite tirar fotografias cheias de cor, como se fosse de dia, num ambiente escuro.

Além da câmara starlight night vision, o F107 Pro inclui uma enorme bateria de 28000 mAh e uma lanterna de lúmen forte.

Prevê-se que o F107 Pro seja lançado em maio de 2025.

A estação elétrica de 7200 W de maior potência de saída F7200

Como o nome sugere, a F7200 oferece uma potência de saída AC constante de 7200 W, a mais elevada do mercado. A sua capacidade é de 5,22 kWh com uma bateria Lifepo4 de grau EV.

Com a carga simultânea de AC + painéis solares, é totalmente recarregada em apenas 1,5 horas.

Além disso, com uma capacidade tão grande e uma potência de saída tão elevada, a F7200 é adequada para uma vida fora da rede, para energia de reserva em casa e para viver em autocaravanas.

Este será um novo produto de energia que maximiza a utilização da energia solar.

Nova estação elétrica de varanda FBP1200

Esta novidade oferece um sistema completo de produção de energia solar através de painéis solares, armazenamento de eletricidade e utilização de eletricidade em casa.

A FBP1200 oferece 800 W de potência máxima de saída AC para eletrodomésticos de forma inteligente com a tomada de parede ligada, poupando nas contas de energia e contribuindo para o ambiente com energia verde sustentável.

Se quiser sair para acampar, o FBP1200 oferece uma potência máxima de saída de 1200 W AC.

FOSSiBOT na MWC 2025

Além dos quatro produtos acima referidos, a FOSSiBOT expõe, também, os seus smartphones robustos mais vendidos, como o F109, o F106 Pro, e as estações elétricas mais vendidas, como o FOSSiBOT F2400, o FOSSiBOT F1200 e o FOSSiBOT F3600 Pro.

A FOSSiBOT procura combinar a inovação tecnológica com o desenvolvimento sustentável: