Motorola anuncia o Moto G 5G e Moto G9 Power com bateria e ecrã enormes

Praticamente todas as semanas um novo smartphone é revelado e lançado para o mercado. Os mais recentes produtos saem agora das mãos da Motorola, e são eles o Moto G 5G e o Moto G9 Power.

Os smartphones foram anunciados nesta quinta-feira e ambos os equipamentos trazem uma bateria e ecrã de grandes dimensões, mas a preços acessíveis.

Chegaram os novos Moto G 5G e Moto G9 Power

A Motorola, apesar de não ser atualmente uma das mais populares marcas do segmento mobile, tem conseguido lançar regularmente alguns modelos novos para o mercado.

E nesta quinta-feita, a marca de Chicago voltou a contribuir com mais dois equipamentos de qualidade: o Moto G 5G e o Moto G9 Power. Este último modelo conta com o nome de ‘Power’, o que nos leva assim a perceber que há um destaque especial para este smartphone, ou não trouxesse uma enorme bateria de 6.000 mAh. Por sua vez, o Moto G 5G é um modelo mais básico com o objetivo de oferecer boas funcionalidades, como tecnologia 5G, mas a um preço mais acessível.

Vamos então conhecer um pouco melhor cada um destes novos smartphones da Motorola.

Moto G 5G

Conta com um ecrã de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, tecnologia IPS LCD, e ainda uma taxa de atualização de 60 Hz.

Traz uma câmara frontal de 16 MB no centro da zona superior, enquanto que a sua versão Plus, já lançada, contava com duas câmaras frontais. Na traseira vem com um conjunto de três câmaras, com um sensor principal de 48 MP (f/1.7), uma ultra grande-angular de 8 MP (118º) e uma macro de 2 MP.

No interior conta com o processador Snapdragon 750 G 5G da Qualcomm e uma bateria de 5.000 mAh. Vem nas versões de 4 GB ou 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo ser estendido com microSD.

Quanto ao sistema operativo este é o Android 10 e traz ainda um carregador de 20 W.

Especificações do Moto G 5G

Ecrã: 6,7 polegadas, Full HD+, IPS LCD, 60 Hz

6,7 polegadas, Full HD+, IPS LCD, 60 Hz Processador: Qualcomm Snapdragon 750G 5G

Qualcomm Snapdragon 750G 5G RAM: 4 GB ou 6 GB

4 GB ou 6 GB Armazenamento interno: 128 GB

128 GB Câmara traseira: 48 MP (principal), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro)

48 MP (principal), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) Câmara frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Cores: cinza e prata

cinza e prata Sistema operativo: Android 10

Este novo Moto G 5G tem um preço sugerido de 299 euros e, segundo a Motorola, será comercializado na Europa e nalguns países específicos da América Latina, Médio Oriente e Ásia.

Moto G9 Power

Falando agora deste outro modelo, podemos garantir que se encaixa na gama média, mas apresenta características muito poderosas. Exemplo disso é a sua potente bateria de 6.000 mAh que promete até 60 horas de autonomia, trazendo um carregador de 20 W. O Moto G9 Power é então o sucessor do G8 Power, contudo a bateria deste era ‘apenas’ de 5.000 mAh.

O Moto G9 Power é alimentado por um processador Qualcomm Snapdragon 662. Traz 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, podendo a capacidade ser ainda aumentada com microSD.

Este smartphone também vai trazer Android 10, acompanhado ainda por outros extras. Já o ecrã é de 6,78 polegadas com resolução HD+.

No que respeita a câmaras, este modelo traz então três sensores traseiros, com um principal de 64 MP, e os restantes suspeita-se que devem ter 2 MP. Já na parte frontal reside uma câmara de 16 GB.

Especificações do Moto 9G Power

Ecrã: 6,78 polegadas, HD+, IPS LCD

6,78 polegadas, HD+, IPS LCD Processador: Qualcomm Snapdragon 662

Qualcomm Snapdragon 662 RAM: 4 GB

4 GB Armazenamento interno: 128 GB

128 GB Câmara traseira: 64 MP (principal), e duas as restantes sem informação divulgada

64 MP (principal), e duas as restantes sem informação divulgada Câmara frontal: 16 MP

16 MP Bateria: 6.000 mAh

6.000 mAh Cores: lilás e prata

lilás e prata Sistema operativo: Android 10

A pré-venda do Moto G9 Power vai iniciar nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, na Alemanha, com um preço de 199 euros. Será depois comercializado noutros países da América Latina, Médio Oriente e Ásia.