moto buds 2 ultra e watch 2 fit: Motorola aposta no som Bose e na tecnologia Polar

Além do novo motorola signature 27, a marca anunciou dois novos dispositivos para o seu ecossistema: os auriculares moto buds 2 ultra, desenvolvidos com tecnologia Sound by Bose, e o relógio moto watch 2 fit, que integra funcionalidades de fitness Powered by Polar e promete até 12 dias de autonomia.

A Motorola continua a reforçar a sua oferta de dispositivos e acessórios, com duas novidades que procuram responder a necessidades distintas, mas complementares. Os novos moto buds 2 ultra apostam na qualidade sonora, no cancelamento ativo de ruído e em funcionalidades inteligentes, enquanto o moto watch 2 fit se concentra na monitorização da atividade física e do bem-estar, com especial destaque para a autonomia da bateria.

Os dois equipamentos chegam ao mercado português a 3 de dezembro, com preços recomendados de 199 euros e 99 euros, respetivamente.

moto buds 2 ultra oferecem som Bose e cancelamento ativo de ruído

Os novos moto buds 2 ultra são apresentados pela Motorola como os seus auriculares mais completos até à data, contando com afinação sonora Bose SoundDesign e tecnologia Bose QuietControl ANC para cancelamento ativo de ruído. O sistema de áudio combina um transdutor dinâmico de 11 mm com um transdutor de armadura equilibrada, sendo ainda compatível com Hi-Res Audio.

Em smartphones Motorola compatíveis com Dolby Atmos e Dolby Head Tracking, os utilizadores poderão beneficiar de uma experiência sonora mais envolvente, com o som a adaptar-se aos movimentos da cabeça. O modo Transparência permite, por outro lado, ouvir os sons do ambiente sem retirar os auriculares.

Na captação de voz, cada auricular integra três microfones de elevada relação sinal/ruído e uma unidade dedicada de captação de voz (VPU), num total de seis microfones e duas unidades VPU. A marca destaca esta configuração para chamadas e gravação de conteúdos, procurando assegurar uma captação de voz nítida em diferentes ambientes, incluindo para criadores de conteúdos e podcasters.

Entre as funcionalidades adicionais encontram-se a tradução em tempo real com inteligência artificial, em dispositivos Motorola compatíveis, os gestos com a cabeça para atender ou rejeitar chamadas e a ligação simultânea a dois dispositivos. Há ainda suporte para Audio Share, que permite ligar dois pares de auriculares compatíveis ao mesmo equipamento, e acesso ao assistente Motorola Qira.

No que diz respeito à autonomia, a Motorola anuncia até oito horas de reprodução com um único carregamento e até 37 horas no total com o estojo. Os moto buds 2 ultra contam também com proteção IP57 e suporte para carregamento sem fios.

moto watch 2 fit para monitorização da saúde e do bem-estar

A segunda novidade é o moto watch 2 fit, um relógio inteligente que assinala a estreia da tecnologia Powered by Polar num moto watch. A integração disponibiliza algoritmos e ferramentas de monitorização da atividade física, com funcionalidades destinadas tanto a utilizadores ocasionais como a quem treina regularmente.

Entre as opções disponíveis encontra-se o Running Index, que apresenta uma pontuação baseada na condição física aeróbica e na eficiência da corrida, permitindo acompanhar a evolução ao longo do tempo. O relógio inclui ainda:

A deteção e o registo automático de mais de 100 modalidades de treino;

de treino; GPS de dupla frequência , para maior precisão de localização nas atividades ao ar livre;

, para maior precisão de localização nas atividades ao ar livre; Métricas relacionadas com a intensidade da atividade física e a utilização de energia durante o exercício.

A componente de bem-estar integra funcionalidades Polar como as seguintes:

Nightly Recharge , que avalia a recuperação durante o sono;

, que avalia a recuperação durante o sono; Sleep Plus Stages , que analisa a qualidade do sono e apresenta uma pontuação personalizada;

, que analisa a qualidade do sono e apresenta uma pontuação personalizada; Serene, dedicado a exercícios respiratórios.

A estas juntam-se a monitorização da frequência cardíaca, do nível de oxigénio no sangue (SpO2), do stress e, pela primeira vez num moto watch, do ciclo menstrual.

O equipamento apresenta um ecrã gOLED de 1,85 polegadas, com brilho máximo de 1500 nits, margens ultrafinas de 2 mm, proteção Corning Gorilla Glass 3 e estrutura com moldura em alumínio. Estará disponível em três cores Pantone: Stratified Sea, Pigeon e Ballerina.

Um dos principais argumentos é a autonomia anunciada de até 12 dias com um único carregamento. O moto watch 2 fit inclui ainda proteção IP68 e resistência à água de 5 ATM, além de conectividade Bluetooth para atender chamadas diretamente no pulso.

A Motorola prevê também disponibilizar o acesso ao assistente Qira nos próximos meses, quando emparelhado com um smartphone compatível.

Preços e disponibilidade em Portugal

Os dois equipamentos têm chegada ao mercado português prevista para 3 de dezembro de 2026, estando disponíveis através do site oficial da Motorola e dos canais habituais de distribuição.

O preço recomendado dos moto buds 2 ultra é de 199 euros, enquanto o moto watch 2 fit terá um preço de 99 euros.