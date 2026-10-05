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Mochila Befit 3.0 da Prozis está com desconto. Aproveitem

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Uma mochila pode ser usada para os mais diferentes fins. É verdade que normalmente usamos uma mochila para o computador e acessórios, outra para transporte de alimentos, outra para transporte de roupa, etc. E se tivéssemos uma mochila “tudo em um” para levar o computador, alimentos e roupa? Vamos conhecer a Befit 3.0.

Mochila Befit 3.0 da Prozis está com desconto. Aproveitem

A Prozis tem uma mochila “tudo em um” que vai gostar. Esta mochila tem um compartimento para um computador até 15″ e mais um conjunto de compartimentos para vestuário e até um espaço para transportar alimentação, com divisórias, destinadas a taparueres / marmitas.

Além disso, a zona direcionada para o transporte de alimentos é térmica para manter os alimentos frescos durante todo o dia.

Mochila Befit 3.0 - Leve o computador, cabos, comida e roupa

Galeria de fotos da mochila Befit 3.0 da Prozis

A mochila oferece um bom espaço interior para arrumação e é também bastante ergonómica. A qualidade é excelente e o seu transporte é confortável devido à zona das costas e também às alças (super confortáveis). Aliado a todas estas características, destaque também para o bonito design.

Mochila Befit 3.0 - Leve o computador, cabos, comida e roupa

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir a Befit 3.0 da Prozis com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE.

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Autor: Pedro Pinto
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