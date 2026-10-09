Mercado dos smartphones em 2010 vs. 2025: o que mudou em 15 anos?

Segundo uma análise do Visual Capitalist com base em dados da International Data Corporation (IDC), os envios mundiais de smartphones aumentaram cerca de quatro vezes entre 2010 e 2025, e a Apple e a Samsung são as únicas marcas que se mantêm entre as cinco maiores, num ranking que passou a incluir três nomes chineses.

Há 15 anos, o panorama dos smartphones era muito diferente do atual: a Nokia liderava o mercado mundial, a BlackBerry ocupava o segundo lugar e a Apple surgia em terceiro. O Visual Capitalist construiu um gráfico que compara as cinco maiores empresas em 2010 e 2025, com base no Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker da IDC, e que permite perceber até que ponto mudaram os protagonistas do setor.

Os valores dizem respeito a envios mundiais de smartphones novos, e os de 2025 são considerados preliminares.

Os envios globais passaram de 302,6 milhões de unidades em 2010 para 1,26 mil milhões em 2025, o que torna o mercado cerca de quatro vezes maior em 15 anos. Este crescimento foi acompanhado por uma reorganização profunda das empresas que lideram a tabela.

De facto, a Apple e a Samsung são as únicas empresas do top 5 de 2010 que continuam na lista, tendo a primeira subido do terceiro para o primeiro lugar e a segunda do quarto para o segundo.

Os respetivos envios cresceram de forma considerável: a Apple passou de 47,5 milhões de smartphones em 2010 para 247,8 milhões em 2025, enquanto a Samsung subiu de 23,0 milhões para 241,2 milhões.

O contraste com a Nokia é particularmente evidente, com a fabricante finlandesa a deter 33,1% do mercado em 2010 e a deixar de figurar entre as cinco maiores em 2025.

Marcas chinesas ocupam três dos cinco primeiros lugares

Em 2010, nenhuma empresa chinesa figurava entre as cinco maiores fabricantes de smartphones, ao passo que em 2025 a Xiaomi, a vivo e a OPPO ocupam do terceiro ao quinto lugar e representam em conjunto 29,4% dos envios mundiais.

De destacar o percurso da Xiaomi, uma vez que a empresa foi fundada em 2010, o primeiro ano desta comparação, e lançou o seu primeiro smartphone em 2011, tendo chegado a 2025 como terceira maior do mundo, com 165,3 milhões de unidades e uma quota de 13,1%.

Entretanto, as cinco maiores fabricantes representavam 79,6% dos envios mundiais em 2010, valor que desceu para 68,2% em 2025. Em sentido inverso, a categoria “Outros” passou de 61,7 milhões de smartphones para 400 milhões, o que fez a sua quota subir de 20,4% para 31,7%.

Assim sendo, a análise do Visual Capitalist mostra que o mercado é, agora, muito maior do que era, e uma parcela mais significativa dos envios provém, hoje em dia, de empresas fora do grupo dos cinco líderes.