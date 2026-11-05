MDR-3R: Sony traz de volta os icónicos auscultadores dos anos 80, com ligação USB-C

A Sony decidiu recuar no tempo para resgatar um dos designs mais emblemáticos da história da música portátil. Chamam-se MDR-3R e surgem diretamente inspirados nos auscultadores MDR-3 lançados originalmente em 1979 com o Walkman TPS-L2. A marca japonesa adaptou a estrutura clássica aos hábitos modernos, trocando por uma ligação USB-C. Não há baterias para carregar nem chatices com emparelhamentos sem fios que falham.

Os icónicos auscultadores dos anos 80

A proposta foca-se na simplicidade imediata do formato plug-and-play. Basta ligar a ficha USB-C à porta de um smartphone compatível e o áudio começa a tocar sem configurações adicionais. O cabo integra um telecomando físico para controlo rápido e um microfone dedicado para chamadas de voz. É uma resposta prática para quem dispensa caixas de carregamento no bolso e procura uma ligação estável sem perdas.

Regresso ao formato aberto com almofadas laranja

No departamento acústico, a aposta mantém a mesma matriz física de 1979. Os MDR-3R recorrem aos mesmos diafragmas de 23 mm dos modelos originais, mantendo uma afinação próxima da assinatura sonora de então, mas com ligeiros ajustes para corresponder aos padrões atuais de reprodução. A estrutura open ear garante uma utilização muito leve e arejada na cabeça, sem isolar totalmente quem caminha na rua ou trabalha à secretária.

O aspeto visual respeita a linhagem clássica com as famosas almofadas de substituição em azul e laranja. O utilizador pode trocar a cor da espuma conforme a preferência do dia, reforçando o ar retro da peça. Até a embalagem de venda e o manual de instruções reproduzem a identidade gráfica do produto original que acompanhou a primeira vaga do áudio móvel.

Edição Stranger Things e nas lojas em novembro

A marca juntou forças com a Netflix para colocar no mercado a Stranger Things Edition. Trata-se de uma variante com detalhes alusivos ao universo dos anos 80 da série, inspirada diretamente nos auscultadores usados pela personagem Max e na estética do Mundo Invertido. Esta versão traz o logótipo gravado no próprio corpo do dispositivo e chega acondicionada numa caixa exclusiva.

No fabrico, cerca de 25% do plástico utilizado na construção do produto tem origem reciclada. Além disso, a embalagem exterior foi concebida sem plásticos descartáveis, à exceção de eventuais adesivos e revestimentos. Esta preocupação nos materiais integra a linha de produção de ambas as edições anunciadas.

O lançamento oficial está marcado para novembro de 2026. O modelo padrão MDR-3R chega às lojas com um preço de venda recomendado de 59€, enquanto a variante temática Stranger Things Edition sobe para os 69€. Trata-se de um regresso direto aos formatos com fios, desenhado para quem procura praticidade diária com o aspeto dos primeiros Walkman.