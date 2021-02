Mantenha a sua casa a brilhar com um aspirador vertical a bateria

O conceito de aspirador vertical esteve, por muitos anos adormecido, a verdade é que até há bem pouco tempo eram equipamentos pesados com fios e pouco versáteis. Mas hoje em dia existe uma enorme variedade de marcas e modelos, com inúmeros acessórios que fazem com que um único equipamento seja capaz de manter toda a casa limpa e livre de pó.

Se está a precisar de investir num novo aspirador, hoje deixamos algumas sugestões da marca Jimmy, que pertence ao ecossistema Xiaomi.

Jimmy JV85 Pro

O Jimmy JV85 Pro já tivemos oportunidade de o testar e é uma das máquinas mais completas deste lote, agora com um preço ainda melhor.

O aspirador tem um poder de sucção de 200 AW e um ciclo de bateria permite uma aspiração de cerca de 70 minutos. O tempo de carregamento é de cerca de 5 horas. No dia-a-dia, com variação entre os vários modos, a autonomia anda em torno dos 30 minutos, mas pode chegar aos 70 minutos.

O seu ruído é de 82 dB e o depósito do lixo tem uma capacidade de 0,6 litros. Este depósito conta com um filtro HEPA e tudo pode ser lavado com água e devidamente seco antes de se voltar a utilizar.

A zona principal do aspirador, onde está o motor, o depósito e a bateria, pesa 1,8 kg. O aspirador inclui ainda um pequeno ecrã LED, onde é indicada a percentagem da bateria e o modo de potência que está a ser utilizado.

O aspirador vertical Jimmy JV85 Pro está disponível por 258€, utilizando o código de desconto CNY2021. O envio é rápido e gratuito, feito a partir do armazém de Espanha.

Jimmy JV85

O Jimmy JV85 é ligeiramente inferior que o anterior essencialmente na potência, tendo um poder de sucção de 185AW. O tempo de autonomia máximo, também, ao invés dos 70 minutos é de 60 minutos.

As restantes características e acessórios são muito semelhantes. Temos um painel LED com informação da bateria e do modo de aspiração, o depósito tem uma capacidade de 0,6 litros e o design também é muito semelhante.

O aspirador Jimmy JV85 está disponível por cerca de 183€, com o código de desconto JIMMYJV85.

Jimmy JV65 Plus

O modelo Jimmy JV65 Plus tem um design diferente dos anteriores, mas também oferece uma autonomia que varia entre os 30 e os 70 minutos, dependendo do modo de aspiração e se se está a utilizar a escova elétrica rotativa ou não.

Tem um poder de sucção de 145AW, um depósito de 0,5 litros e inclui filtros HEPA. Os acessórios podem ser também trocados, adaptando-se a diferentes superfícies e distâncias de alcance.

O aspirador Jimmy JV65 Plus está disponível por cerca de 182€, com o código de desconto JV65PLUS. O envio é gratuito e não está sujeito a taxas adicionais na entrega.

Jimmy JV83

Alimentado por uma bateria com capacidade para 20 a 60 minutos de aspiração, o Jimmy JV83 tem uma potência de 450 W.

Também este tem duas escovas elétricas rotativas de diferentes tamanhos, uma indicada para o chão e outra para colchões e sofás, além disso, tem acessórios para móveis e para os cantos da casa.

O Jimmy JV83 está disponível por cerca de 150€, com o código de desconto JIMMYJV83.

Jimmy JV53

Por fim, a opção mais acessível, é o Jimmy JV53 com um poder de sucção de 125 AW. Inclui filtros HEPA, um depósito de 0,5 litros e uma autonomia de pode ir até aos 45 minutos, podendo esta autonomia diminuir com a escova rotativa e a potência no máximo.

Em termos de acessórios, temos também uma grande variedade para os mais diversos fins e recantos da casa.

O aspirador vertical Jimmy JV53 está disponível por cerca de 124€, utilizando o código de desconto CNY2021. Mais uma vez, o envio é rápido e gratuito, feito a partir de Espanha.

