Mantenha a sua atividade física sem sair de casa

Um dos problemas da quarentena é o sedentarismo. Muita gente que ia ao ginásio ou ia fazer a sua corrida ao final do dia de trabalho, descobriu o conforto do sofá. Mas não há desculpas para estar parado! Sem sair de casa, pode recorrer a apps de desporto, a canais de YouTube com aulas de professores de educação física e ainda ter alguns equipamentos que possam ajudar a meter o corpo a mexer.

Temos sugestões para si.

A prática de atividade física poderá ter ficado comprometida com a quarentena. Apesar de ser permitido sair à rua para praticar desporto e fazer caminhadas, o que é certo é que muitos que tinham por hábito ir ao ginásio ou ir ao parque correr, optaram por ficar em casa.

Não é por estar confinado ao espaço do lar que a atividade física deve abrandar, mas o comodismo a isso nos leva. Agora que já passaram dois meses de confinamento, talvez esteja na altura de meter o corpo a mexer. Além das inúmeras apps que o podem ajudar a levar em frente esta tarefa, há também alguns equipamentos que poderão ser essenciais.

Passadeira de caminhada Xiaomi WalkingPad C1

A Xiaomi tem disponível uma passadeira elétrica, super compacta, ideal para umas caminhadas diárias. Além disso, é dobrável, podendo ser arrumada facilmente em qualquer lugar.

Esta passadeira pode suportar um peso até 90 kg e atinge uma velocidade máxima de 6km/h.

A passadeira de desporto WalkingPad C1 pode ser adquirida com o código de desconto 4T8HGBBZ.

Xiaomi WalkingPad C1

Passadeira de corrida Xiaomi WalkingPad R1

Também da Xiaomi, sugerimos a WalkingPad R1 uma passadeira indicada para atividade física como corrida e caminhada também ela dobrável. Em casas pequenas ou com muita gente, é essencial ter um equipamento fácil de arrumar que não fique permanentemente a servir de mono numa área da casa.

Neste caso, a passadeira suporta um peso até 110 kg e atinge uma velocidade máxima de 110 km/h.

Para a compra deste modelo, o código de desconto é R1OCEAN559.

Xiaomi WalkingPad R1

Bicicleta de treino

Para quem prefere pedalar como atividade física, sugerimos também um modelo mais compacto, pensando, uma vez mais nos espaços pequenos que as nossas casas nos oferecem.

Esta bicicleta permite ajustar banco e guiador às necessidades de quem está a treinar e ainda inclui faixas de resistência para elevar ainda mais os treinos. Além disso, inclui um painel digital com algumas informações associadas, como velocidade, tempo de treino e calorias consumidas.

A bicicleta de treino pode ser adquirida por cerca de 230€, com o código de desconto GKB439S.

Merax X-Bike

Xiaomi 2.0 Body Fat Scale

Por fim, para monitorizar a evolução dos treinos é essencial ter uma balança em casa. Este modelo da Xiaomi permite que os registos sejam enviados via Bluetooth para o smartphone Android e iOS.

Além disso, não é só o peso que é analisado, a balança vai avaliar o índice de massa corporal, a percentagem de gordura corporal, massa muscular e mais uma série de parâmetros úteis à sua saúde. Uma particularidade importante é o facto de registar dados até 16 pessoas.

O código de desconto para a balança é GKBFAT35.

Xiaomi 2.0 Body Fat Scale

Veja aqui todas as promoções a decorrer para produtos adequados à prática de exercício em casa. Veja ainda outras promoções de produtos de saúde e bem estar, onde pode ter um desconto de $3 para compras acima de $30 (código 4T8GUDYF) e desconto de $10 para compras acima de $150 (código 4T8HGBBZ).