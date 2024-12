Mais 4 dispositivos da Xiaomi que perdem o suporte da marca e não são smartphones

A lista de equipamentos da Xiaomi é cada vez maior e a marca tem procurado manter as atualizações. Esta é uma tarefa quase impossível e que de tempo a tempo faz vítimas. A mais recente lista traz 4 novos dispositivos e desta vez não são smartphones.

Para o bem e para o mal, o catálogo de produtos que a Xiaomi tem em todo o mundo é verdadeiramente gigante. Isso significa que nem todos os dispositivos que lançam podem ter uma vida de atualização tão longa como aquela que temos disponível regularmente nos seus smartphones.

Na verdade, a marca confirmou que vários dos seus relógios inteligentes e scooters elétricas nunca mais poderão ser atualizados oficialmente, para corrigir possíveis erros ou mesmo melhorar algumas das suas funcionalidades.

Na verdade, é possível constatar que alguns deles não estão no mercado há tanto tempo. Dado o tipo de produtos que são, não necessitam de um acompanhamento tão detalhado neste sentido como acontece com outros gadgets.

Relógio Xiaomi S1 Pro

Relógio Xiaomi S1

Scooter Elétrica Xiaomi 4 Pro

Scooter Elétrica Xiaomi 4

No caso específico das scooters elétricas, o facto de já não poderem ser atualizadas não é um grande problema, pois não precisam de software avançado para funcionar corretamente. Mp caso dos relógios inteligentes a história é muito diferente.

Na verdade, a própria Xiaomi atualiza ocasionalmente este tipo de gadgets para os poder dotar de novas funções que não tinham por omissão. Mas isso é algo que pelo menos para os modelos identificados não voltará a acontecer a partir de agora e será necessário optar por outros relógios mais atuais para isso.

Posto isto, é possível ver o lote de dispositivos que a Xiaomi adicionou à sua longa lista de produtos. Pode rever esta lista no site do Xiaomi Security Center e aí terá todas as informações necessárias a este respeito.