Líder em anéis inteligentes anuncia o Oura Ring 4: novos sensores e um design renovado

A Oura tem liderado o mercado dos anéis inteligentes, com outras empresas a integrá-lo paulatinamente - a mais recente foi a Samsung, com o Galaxy Ring. Agora, chega o Oura Ring 4, com mais sensores e um design renovado.

Os anéis inteligentes não são, ainda, para todos, não havendo sequer muitas empresas a apostar no seu desenvolvimento. Trata-se de um gadget mais pequeno e minimalista, com menos pormenores do que os habituais smartwatches, e com menos margem para personalizações.

A operar desde 2013, a Oura é conhecida pelo seu anel inteligente, que chega renovado, na versão do Oura Ring 4. Esta quinta-feira, a empresa anunciou o novo smart ring com novos sensores, um design mais elegante e até oito dias de duração da bateria.

Além disso, a Oura afirmou ter desenvolvido uma nova plataforma "Smart Sensing" que utiliza um algoritmo e sensores atualizados para captar leituras mais precisas da deteção de oxigénio no sangue, do ritmo cardíaco diurno e noturno, e dos distúrbios respiratórios.

Os anéis da empresa monitorizam o sono, o exercício, o stress, a saúde do coração e outras métricas, por forma a ajudar os utilizadores a compreender o seu corpo e a fazer escolhas mais saudáveis.

Num upgrade relativamente à versão anterior do smart ring, os sensores do Oura Ring 4 são planos. Segundo a empresa, isto dará ao anel um interior suave e, por conseguinte, mais confortável.

A empresa anunciou, ainda, um novo design para a sua aplicação, que está agora a ser implementada para os membros da Oura, com novos design e interface.

O Oura Ring 4 chega em 12 tamanhos e seis cores, incluindo um novo acabamento em preto. O preço começa nos 399 euros.