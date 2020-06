A criação de um smartphone requer um processo de desenvolvimento moroso e detalhado, e cada modelo acaba por marca a sua época e mesmo momento da empresa perante o mercado. A Xiaomi, ao longo dos seus 10 anos de existência, tem muitos lançamentos dos quais se deve orgulhar, chegando mesmo a marcar tendências.

Assim, Lei Jun, CEO da Xiaomi, revela quais os seus smartphones favoritos já lançados pela marca. Concorda com as escolhas?

Os três smartphones Xiaomi favoritos de Lei Jun

Como forma de percorrer o passado da marca e recordar grandes propostas lançadas ao longo destes 10 anos, Lei Jun, CEO da Xiaomi, deu a conhecer os seus três smartphones favoritos.

Xiaomi Mi MIX 2

O vencedor deste top é o Mi MIX 2. De recordar que a empresa foi das primeiras empresas a apostarem em smartphones com molduras de ecrã bastante finas e a linha Mi MIX foi a pioneira.

Além disso, o Mi MIX 2 foi o primeiro modelo do mundo a ter um corpo inteiramente em cerâmica, sendo esse o grande motivo por trás da escolha de Lei Jun.

Xiaomi Mi 6

Em seguida a escolha recai sobre o Mi 6. Sem sobra de dúvidas, um dos melhores smartphones de 2017. Mas o CEO da Xiaomi vai ainda mais ao pormenor. O seu favorito é o Mi 6 cinza espelhado. Este modelo em concreto apresenta uma capa traseira em vidro com acabamento metálico, podendo mesmo ser usado como espelho.

Xiaomi Mi 10 Pro

E por fim, o destaque de Lei Jun vai para o Mi 10 Pro. Este foi o último grande lançamento da marca. Um dos melhores topos de gama do mercado que tem um processador Snapdragon 865 e uma câmara de 108 MP, com capacidade de gravação a 8K.

Lei Jun refere assim que a empresa quis, com este modelo, oferecer ao consumidor o melhor smartphone de sempre capaz de concorrer verdadeiramente com os melhores do mercado. Não tendo havido contenção de custos para a sua criação.

Concorda com as escolhas? Para si, quais os melhores smartphones da marca já lançados?