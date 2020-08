Há pouco mais de um mês alguns rumores davam conta que a Samsung poderia estar a trabalhar numa potente máquina com uma enorme bateria. Agora há novos dados que indicam que a gigante sul coreana está mesmo a desenvolver o modelo Galaxy M51 com uma capacidade de bateria de 7.000 mAh.

Apesar de tudo indicar que se trata de um smartphone de gama média, certamente que este pormenor vai atrair a atenção dos consumidores.

Novo Galaxy M51 poderá trazer uma enorme bateria

A bateria de um equipamento, seja ele qual for, é um dos aspetos mais importantes pois nada fazemos com estas tecnologias sem energia. Assim, o mercado de smartphones tem-se focado especialmente na capacidade de autonomia dos seus produtos… alguns de forma considerável.

Desta forma, depois que alguns rumores indicavam inicialmente a produção do Galaxy M41 com uma grande bateria, novas informações agora divulgadas apontam no sentido do modelo Galaxy M51.

Segundo um novo leak partilhado pela conta do Twitter de Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414), o novo Samsung Galaxy M51 será mesmo uma realidade e vai trazer uma espantosa bateria de 7.000 mAh. Terá ainda suporte para carregamento rápido de 25W.

Um modelo de gama média com um conjunto de quatro câmaras

O leaker revelou ainda imagens renderizadas do equipamento, onde podemos conferir o design e um conjunto de quatro sensores de câmaras fotográficas. De acordo com a publicação, a principal terá 64 MP com uma abertura f / 1.8, a ultra grande angular terá 12 MP f / 2.2, um sensor de profundidade de 5 MP f / 2.4 e uma macro de 5 MP f / 2.4.

A parte frontal conta com um orifício para alojar a câmara de selfies de 32 MP. Já quanto às cores, o dispositivo deverá estar disponível em preto e branco.

Para além destes dados, Sudhanshu Ambhore adianta ainda mais algumas especificações do Galaxy M51. Segundo a publicação, o smartphone de gama média terá um ecrã AMOLED de 6,67 polegadas com uma taxa de atualização de 60 Hz e resolução de 1080 x 2340. O processador deverá ser o Qualcomm Snapdragon 730 (G), mas outros rumores indicam um modelo diferente.

O Samsung Galaxy M51 vai trazer o Android 10 como sistema operativo e contará ainda um leitor de impressões digitais na lateral.

No entanto, a grande bateria parece não ter grande influência no peso, cujas informações apontam ser 213 gramas em 8,5 milímetros de espessura.