Lançamento eminente? Surgem a primeira imagem da Xiaomi Mi Band 6

Há algum tempo que os rumores sobre uma nova smartband da Xiaomi começaram a circular. É óbvio que esta será a Mi Band 6, que dará continuidade ao trabalho que a marca chinesa tem realizado nos últimos anos.

Até agora tinham surgido apenas rumores e informações esparsas sobre o que este relógio iria trazer. A mais recente informação mostra finalmente a primeira imagem do que será a Mi Band 6 e o que esta poderá vir a trazer.

A Xiaomi já nos habituou a lançar uma nova smartband Mi Band todos os anos. Este tem sido o seu ritmo de novidades e este ano não deverá ser diferente dos anteriores, sendo esperado que muito em breve surjam mais novidades.

Com informações já concretas, os rumores acumulam-se e dão como quase certa a sua chegada ao mercado para breve. A provar isso está o surgimento de informações sobre a sua certificação na operadora Indonesia Telecom.

A Mi Band 6 da Xiaomi, representada como o modelo XMSH15HM surgiu na base de dados de certificações desta operadora. Ao mesmo tempo, esta smartband surgiu também na BIS India, onde é apresentado inclusive o seu nome: Mi Smart Band 6. Este é o nome desta smartband fora do mercado chinês.

Outra informação relevante veio da certificação que a Xiaomi fez da Mi Band 6, agora no território europeu. Aqui vem identificada com o código XMSH15HM, já visto acima, e existe até uma imagem onde pode ser vista a nova smartband, que se espera surja em breve.

Do que pode ser visto, e com base na imagem publicada, o ecrã da Mi Band 6 aparenta ser ligeiramente maior que o do modelo atual. O carregador presente traz continuidade ao que a marca usa e é igual ao que é atualmente usado.

Toda esta informação agora surgida vem reforçar a certeza de que a Mi Band 6 será real. A certificação em vários mercados traz ainda uma possibilidade bem real de a Xiaomi estar a preparar-se para apresentar a sua smartband muito em breve.