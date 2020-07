A procura por tecnologia, mesmo em época de pandemia, continua a acontecer. Considerando algumas novidades recentes no mercado e necessidades que se vão criando, preparámos um kit de gadgets essenciais para o dia a dia, a preços baixos.

Faça as suas escolhas.

Gadgets essenciais para o dia a dia

Xiaomi Redmi Note 9S – 158,40 €

A primeira sugestão vai para o smartphone da Xiaomi Redmi Note 9S. Este modelo está disponível a um preço muito conveniente com as versões de 4 GB + 64 GB e 6 GB + 128 GB, nas cores azul, cinza e branco.

Vem equipado com o processador Snapdragon 720G, tem um ecrã de 6,67 polegadas e tem resolução FullHD+, com HDR1+ e vidro com proteção Gorilla Glass 5.

Tem, na traseira, quatro câmaras de 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP, com gravação a 4K e zoom digital até 10 vezes. Na frente, tem uma câmara de 16 MP com gravação a 1080p.

Inclui ainda jack de áudio de 3,5 mm, porta USB Tipo-C, uma bateria de 5020 mAh com carregamento rápido a 18W.

Xiaomi Redmi Note 9S

POCO F2 Pro – 382,70 €

Para quem tem uma disponibilidade financeira maior e está à procura de um novo smartphone, a sugestão vai então para o POCO F2 Pro.

Estamos perante um modelo com processador de topo – Snapdragon 865 -, pelo que o seu desempenho será também de topo, mas por um preço muito mais acessível que grandes marcas da concorrência. No entanto, pormenores como a qualidade fotográfica poderá não ser comparável. Ainda assim, tem um módulo de quatro câmara na traseira, com o sensor principal de 64 MP, com capacidade de gravação de vídeo a 8K!

O ecrã é de 6,67″ com resolução FullHD+ e vidro de proteção Gorilla Glass 5, tanto na frente como na traseira. Tem NFC, jack de áudio de 3,5mm, USB Tipo C, uma bateria 4700 mAh com carregamento rápido de 30W.

POCO F2 Pro 5G

Amazfit Verge – 86 €

O Amazfit Verge é um smartwatch completo que já aqui testámos. Tem um ecrã a cores AMOLED de 1,3″, com resolução de 360 por 360 píxeis, com uma a reprodução de cores fenomenal.

Tem um processador dual core a 1,2 GHz, 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento interno. Desses 4 GB estão assim 1,9 GB estão disponíveis para armazenamento de música, que pode ser reproduzida diretamente pelo smartwatch ou via Bluetooth. Além do alerta por vibração, também reproduz som para alerta de chamadas.

Comunica com o smartphone utilizando Bluetooth 4.0. Também utiliza essa mesma ligação para acessórios de reprodução de som e comunicação com dispositivos externos, como uma banda cardíaca. Tem também ligação Wi-Fi que utiliza para sincronização de atividade e download de atualizações.

Vem equipado com GPS + GLONASS, sensor de batimentos cardíacos e sensor de pressão. É resistente a água e poeiras, já que tem o certificado IP68, mas naturalmente que exige cuidado com produtos químicos e de higiene.

Tem uma bateria de 390 mAh, cerca de 40% superior à do Amazfit Stratos. Mais à frente está detalhada a questão da autonimia.

Amazfit Verge

KUU Kbook – 163,40 €

A sugestão deste computador portátil surge como resposta à necessidade crescente de ter um computador em casa, por muito modesto que seja. Para ter aulas, fazer videoconferências, elaborar relatórios ou simplesmente aceder à Internet, esta é uma opção acessível e suficiente para este tipo de tarefas.

Está disponível com um SSD de 128 GB de armazenamento interno, 8 GB de RAM e com Windows 10. O ecrã é de 14,1″, com resolução FullHD.

Já o processador é um Intel Celeron Processor N3350 com uma gráfica Intel HD Graphics 500. Inclui duas portas USB 3.0 e uma 2.0, HDMI, ligação Ethernet Gigabit, slot para cartão de memória microSD, e jack de áudio de 3,5mm.

KUU Kbook Laptop

Xiaomi Redmi AirDots 2 – 15,48 €

Por fim, sugerimos neste kit de gadgets úteis para o dia a dia, os Redmi AirDots 2. São dos earbuds com melhor relação entre qualidade e preço do mercado. Oferecem tecnologia TWS e são suportados por Bluetooth 5.0, para uma ligação mais fiável e mais rápida.

Incluem microfone para chamadas de voz e comunicação com as assistentes de voz. Segundo a fabricante houve uma melhoria no cancelamento de ruído do microfone, comparando com a versão anterior.

A bateria permite uma utilização durante 4 horas, podendo chegar às 12h com a caixa de carregamento, que também serve de caixa de transporte.

Xiaomi Redmi AirDots 2 (2020)

Os preços baixos das nossas sugestões estão inseridos na promoção MID-YEAR, onde poderá encontrar muitas outras oportunidades a não perder. Além disso, a entrega não está sujeita a taxas adicionais quando enviado a partir de um armazém europeu ou se for utilizado o método de envio Priority Line.