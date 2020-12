Kgo: A balança eletrónica de bagagem que não tem bateria

Hoje em dias existem gadgets para tudo e mais alguma coisa. Além disso, com a evolução tecnológica a que temos assistido, há também características “inovadoras”. O equipamento que divulgamos hoje é uma pequena balança portátil que tem um ecrã LCD e que se destaca por não ter bateria.

Vamos conhecer melhor a Kgo, a balança eletrónica de bagagem da Prozis.

A pequena balança capaz de pesar até 50 kg

É verdade, esta pequena balança eletrónica da Prozis não tem bateria. Para funcionar, a balança é alimentada por energia cinética. Em física, a energia cinética num objeto é a energia que ele possui devido ao seu movimento. Assim sendo, basta abanar a balança para esta ter energia disponível. Desta forma não precisa de qualquer carregador ou bateria para funcionar.

Esta balança eletrónica de bagagem tem um pequeno ecrã LCD e a capacidade para pesar itens até 50 kg. Vem com dois sistemas de medida (kg e lb) podendo o utilizador mudar entre eles usando o botão disponível. No ecrã podemos ver saber o nível de bateria e também o peso de um determinado objeto.

De acordo com as especificações, esta balança é bastante precisa, leve e super prática. Este pequeno gadget cabe em qualquer mala ou saco para um check-in sem surpresas desagradáveis.

Aproveite a nossa promoção…

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir esta balança eletrónica de bagagem com um desconto de 10% usando para isso o voucher PPLWARE (que deverão colocar no passo 4 do checkout da vossa encomenda).