Depois de termos falado da Ninja, uma marca que tem vindo a afirmar-se no segmento dos pequenos eletrodomésticos de cozinha, importa conhecer a oferta da empresa-mãe, a Shark, que também aposta na tecnologia para simplificar as tarefas do quotidiano.

Com uma oferta diversificada, a marca disponibiliza equipamentos para a limpeza doméstica e para os cuidados pessoais, procurando responder a diferentes necessidades do dia a dia.

Aspiradores para a limpeza da casa

Os aspiradores são uma das principais categorias da Shark, que disponibiliza modelos verticais com e sem fios, aspiradores robô e equipamentos para diferentes tipos de pavimento e superfícies.

Entre as propostas encontram-se modelos que prometem facilitar a limpeza diária, e outros equipamentos com tecnologias destinadas a lidar com cabelos e pelos de animais.

Shark WandVac 2.0 Aspirador de mão sem cabo, com base de carregamento; Sucção poderosa em design leve e compacto, inclui escova multisuperfície – WV270EU Ver na Amazon

Shark StainForce Limpador portátil removedor de manchas e odores, cobre; Limpeza de tapetes, tapeçarias, escadas e carros, inclui acessórios e 2 soluções de limpeza – HX100EUCP Ver na Amazon

Shark SteamPickUp Vestuário de vapor 3 em 1 para pisos duros, 420 ml; Limpeza livre de químicos, separe resíduos húmidos e secos, escova giratória e suporte, base de armazenamento – SD200EU Ver na Amazon

Shark HydroVac Aspirador roupa sem cabo, limpeza a seco e húmido, cinzento; Aspira e esfregue solos, escova multisuperfície rotativa antimicrobiana, modo de auto-limpeza – WD210EUCP Ver na Amazon

Shark ThermaCharged PowerDetect Wet & Dry Robot aspirador com auto-esvaziamento; Tecnologia DirtDetect, FloorDetect, Limpeza sem contato, EdgeDetect, NeverStuck, 3 horas de limpeza contínua. Ver na Amazon

Shark Mopa de limpeza automática a vapor com tecnologia Steam Blaster 3 níveis de vapor para remover manchas e sujidade incorporada, inclui 6 palhetas Dirt Grip, verde sálvia – S8201EUCP Ver na Amazon

Modeladores e secadores de cabelo

Na área dos cuidados pessoais, destaca-se o Shark FlexStyle, um equipamento multifunções que combina secagem e modelação do cabelo. Com diferentes acessórios, permite criar caracóis, dar volume, alisar e secar, reunindo várias funcionalidades num só aparelho.

A marca disponibiliza ainda outras soluções de styling, com diferentes configurações e acessórios.

Shark FlexStyle Secador de cabelo e modelador 3 em 1, champanhe; Modeladores automáticos, escova redonda, concentrador, sem danos causados pelo calor – HD426SLEU Ver na Amazon

Shark FlexStyle Conjunto de presente edição limitada 5 em 1; Secador e modelador com modeladores, escova redonda, concentrador, pinças e estojo – HD456TLEU Ver na Amazon

Shark Glam Multi-Styler 5 em 1 secador de cabelo, modelador, ferro; Com modeladores de invólucro automático, difusor concentrador turbo, escova de ar, ferro de cabelo – HD6052SEU Ver na Amazon

Shark FlexStyle IonCurl Modelador de ar iónico para secar e encaracolar, lilás Ver na Amazon

Outras ofertas incluem um purificador de ar, ventilador e ventoinha, bem como um sistema de limpeza facial:

Shark NeverChange Purificador de ar, alcance de 23 m², silencioso; Para casa, escritório, creche, filtro HEPA (5 anos), captura 99,97% dos alergénios, pólen, ecrã LED – HP072UE Ver na Amazon

Shark TurboBlade Ventilador de torre silencioso sem pás, carbono; Alta velocidade, multidirecional, alcance de 20 m, 10 velocidades, horizontal, oscilação 180, temporizador – TF200SEU Ver na Amazon

Shark FlexBreeze Ventilador de alta velocidade portátil híbrido, branco; Com cabo e sem cabo, uso interior e exterior, resistente a raios UV e água**, potente e silencioso – FA220EU Ver na Amazon

Shark FacialPro Glow At Home Hydro-Powered Sistema de limpeza facial; Desenvolvido por dermatologistas, esfoliação suave, humidade, menos inchaço, brilho saudável em apenas 10 minutos Ver na Amazon

Aproveite a Black Friday para conhecer a marca!

A Black Friday é uma boa altura para ficar a conhecer a Shark, especialmente nas categorias dos aspiradores e dos cuidados pessoais. Quem procura renovar equipamentos para casa ou investir num modelador de cabelo para si ou para oferecer no Natal poderá encontrar oportunidades interessantes, sendo importante comparar os preços e confirmar as características de cada modelo antes de comprar.

Leia também: