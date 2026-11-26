Já conhece a Shark? Tecnologia para limpeza da casa e cuidados pessoais
Depois de termos falado da Ninja, uma marca que tem vindo a afirmar-se no segmento dos pequenos eletrodomésticos de cozinha, importa conhecer a oferta da empresa-mãe, a Shark, que também aposta na tecnologia para simplificar as tarefas do quotidiano.
Com uma oferta diversificada, a marca disponibiliza equipamentos para a limpeza doméstica e para os cuidados pessoais, procurando responder a diferentes necessidades do dia a dia.
Aspiradores para a limpeza da casa
Os aspiradores são uma das principais categorias da Shark, que disponibiliza modelos verticais com e sem fios, aspiradores robô e equipamentos para diferentes tipos de pavimento e superfícies.
Entre as propostas encontram-se modelos que prometem facilitar a limpeza diária, e outros equipamentos com tecnologias destinadas a lidar com cabelos e pelos de animais.
Shark WandVac 2.0
Aspirador de mão sem cabo, com base de carregamento; Sucção poderosa em design leve e compacto, inclui escova multisuperfície – WV270EU
Shark StainForce
Limpador portátil removedor de manchas e odores, cobre; Limpeza de tapetes, tapeçarias, escadas e carros, inclui acessórios e 2 soluções de limpeza – HX100EUCP
Shark SteamPickUp
Vestuário de vapor 3 em 1 para pisos duros, 420 ml; Limpeza livre de químicos, separe resíduos húmidos e secos, escova giratória e suporte, base de armazenamento – SD200EU
Shark HydroVac
Aspirador roupa sem cabo, limpeza a seco e húmido, cinzento; Aspira e esfregue solos, escova multisuperfície rotativa antimicrobiana, modo de auto-limpeza – WD210EUCP
Shark ThermaCharged PowerDetect Wet & Dry
Robot aspirador com auto-esvaziamento; Tecnologia DirtDetect, FloorDetect, Limpeza sem contato, EdgeDetect, NeverStuck, 3 horas de limpeza contínua.
Shark Mopa de limpeza automática a vapor com tecnologia Steam Blaster
3 níveis de vapor para remover manchas e sujidade incorporada, inclui 6 palhetas Dirt Grip, verde sálvia – S8201EUCP
Modeladores e secadores de cabelo
Na área dos cuidados pessoais, destaca-se o Shark FlexStyle, um equipamento multifunções que combina secagem e modelação do cabelo. Com diferentes acessórios, permite criar caracóis, dar volume, alisar e secar, reunindo várias funcionalidades num só aparelho.
A marca disponibiliza ainda outras soluções de styling, com diferentes configurações e acessórios.
Shark FlexStyle
Secador de cabelo e modelador 3 em 1, champanhe; Modeladores automáticos, escova redonda, concentrador, sem danos causados pelo calor – HD426SLEU
Shark FlexStyle
Conjunto de presente edição limitada 5 em 1; Secador e modelador com modeladores, escova redonda, concentrador, pinças e estojo – HD456TLEU
Shark Glam
Multi-Styler 5 em 1 secador de cabelo, modelador, ferro; Com modeladores de invólucro automático, difusor concentrador turbo, escova de ar, ferro de cabelo – HD6052SEU
Shark FlexStyle IonCurl
Modelador de ar iónico para secar e encaracolar, lilás
Outras ofertas incluem um purificador de ar, ventilador e ventoinha, bem como um sistema de limpeza facial:
Shark NeverChange
Purificador de ar, alcance de 23 m², silencioso; Para casa, escritório, creche, filtro HEPA (5 anos), captura 99,97% dos alergénios, pólen, ecrã LED – HP072UE
Shark TurboBlade
Ventilador de torre silencioso sem pás, carbono; Alta velocidade, multidirecional, alcance de 20 m, 10 velocidades, horizontal, oscilação 180, temporizador – TF200SEU
Shark FlexBreeze
Ventilador de alta velocidade portátil híbrido, branco; Com cabo e sem cabo, uso interior e exterior, resistente a raios UV e água**, potente e silencioso – FA220EU
Shark FacialPro Glow At Home Hydro-Powered
Sistema de limpeza facial; Desenvolvido por dermatologistas, esfoliação suave, humidade, menos inchaço, brilho saudável em apenas 10 minutos
Aproveite a Black Friday para conhecer a marca!
A Black Friday é uma boa altura para ficar a conhecer a Shark, especialmente nas categorias dos aspiradores e dos cuidados pessoais. Quem procura renovar equipamentos para casa ou investir num modelador de cabelo para si ou para oferecer no Natal poderá encontrar oportunidades interessantes, sendo importante comparar os preços e confirmar as características de cada modelo antes de comprar.
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