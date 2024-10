iServices lança fantástico smartwatch por apenas 69,95 €

A iServices é a empresa líder em Portugal na Reparação multimarca. A empresa lançou recentemente vários equipamentos e o nosso destaque de hoje vai para o Smartwatch IS. Conheça as funcionalidades.

Precisa de um comprar um relógio inteligente, que lhe ofereça todas as funcionalidades que hoje os relógios digitais oferecem nos dias de hoje? Temos uma sugestão, com o novo relógio inteligente da iServices.

Este relógio, que custa apenas 69,95 €, oferece funcionalidades avançadas de monitorização de saúde e fitness, com um design elegante e versátil, ideal para o dia a dia.

Principais funcionalidades do Smartwatch IS

Registo do ritmo cardíaco

Monitorização da pressão arterial

Registo de temperatura corporal

Nível de glucose no sangue

Registo do oxigénio no sangue (Spo2)

Estimativa do Equivalente Metabólico

Registo do ciclo menstrual.

Registo de mais de 100 modos de desporto

Pedómetro

Emparelhamento de chamadas

Controlo de câmara

Controlo de Música

Sistema de Notificações

Meteorologia

Jogos

Como referido, o smartwatch IS tem um design muito bonito, construído em liga de zinco, e um ecrã muito generoso AMOLED de 2,04 polegadas A resolução máxima é de 368x448. Destaque também para a bracelete que é bastante simples e prática de adaptar ao pulso.

Este smartwatch vem com uma bateria de 300 mAh e o tempo total de carregamento ronda as 2 horas. No que diz respeito à autonomia, pode chegar aos 7 dias. O equipamento tem memória flash de 128 MB e pesa apenas 56,5g. As dimensões são: 54x42x11mm.

No seguimento dos nossos testes, confirmamos que se trata de um equipamento muito interessante, com todas as funcionalidades que precisamos e até com um sensor de pressão arterial. O smartwatch IS é barato, tem excelente autonomia e uma app para Android e iOS. Dos smartwatch "low cost" que testamos, este é um dos melhores.

smartwatch IS