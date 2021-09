Os robots devem limpar a sua casa exatamente como deseja, compreendendo as suas instruções específicas e as suas preferências únicas. Cada vez mais presentes, estes devem ter níveis de inteligência que os tornem independentes e capaz de antecipar as necessidades dos utilizadores.

A iRobot passa a oferecer aos consumidores um controlo ainda maior nas limpezas com o robot aspirador Roomba j7 + e com as novas funcionalidades alimentadas pela Plataforma de Inteligência Doméstica iRobot Genius 3.0. O iRobot Genius 3.0 está disponível em todo o portfólio de robot conectados da companhia.

Desenhado para se integrar suavemente na sua casa, o iRobot Roomba j7 + é um parceiro de limpeza inteligente e colaborativo que proporciona um desempenho de limpeza superior em todas as tarefas. Alimentado pelo iRobot Genius 3.0 e com o sistema de navegação PrecisionVision, o Roomba j7 + torna-se cada vez mais inteligente ao longo da sua utilização.

O robot aprende a melhor maneira de navegar pelos seus pisos, lembrando-se de divisões e mobiliário específicos de modo a limpar onde é mais necessário. O robot poderá também começar a limpar automaticamente quando o utilizador sair de casa e parar quando regressar caso esteja ainda num ciclo de limpeza. O Roomba j7 + entende as suas preferências de limpeza, aprendendo as suas regras de limpeza, pedindo e respondendo a comentários e recordando-se como reagir no futuro.

Ele até reconhece e evita fios e resíduos de animais de estimação, dando-lhe a tranquilidade de saber que a limpeza será concluída. Protegido pelo Pet Owner’s Official Promise (P.O.O.P.), a iRobot compromete-se a substituir qualquer Roomba j7+ que tenha um “acidente”, que não evite os “descuidos sólidos” dos animais de estimação.

iRobot Genius 3.0 Home Intelligence

Disponível em todo o portfólio de robots aspiradores e robots esfregona1, o iRobot Genius estende a liderança da empresa na criação de experiências de limpeza personalizadas e com inteligência artificial de última geração. As funcionalidades digitais mais recentes incluídas no iRobot Genius 3.0 que também são compatíveis com o Roomba j7 + incluem:

Limpa enquanto estou fora de casa - Os robots devem trabalhar de acordo com a agenda do utilizador. Recorrendo aos serviços de localização de um telefone, os utilizadores podem agora podem criar uma fronteira à volta da sua casa de modo a que o seu smartphone acione o robot para iniciar (e parar) a limpeza automaticamente quando o telefone sair ou regressar a essa fronteira.

Orientação nos mapas inteligentes e sugestões de nomes das divisões - O robot irá ajudar a orientar os novos clientes durante a sua integração inicial e nas tarefas de limpeza subsequentes para personalizar o seu mapa inteligente garantindo que está otimizado para navegar de forma inteligente e eficiente na sua casa. Ele irá até mesmo ajudar na personalização do mapa inteligente recomendando automaticamente nomes para as divisões assim que o robot terminar de aprendizagem da planta da casa e estiver pronto para criar o mapa inteligente.

Tempo Estimado de Limpeza – Com dificuldade para ganhar tempo? Esqueceu-se de pôr o robot a trabalhar e os convidados estão quase a chegar? Veja quanto tempo irá demorar uma tarefa de limpeza com as novas estimativas de tempo de limpeza. Disponível para robots com o iRobot Imprint Smart Mapping , os clientes poderão ver uma estimativa de tempo na app iRobot Home em função da divisão – ou divisões - que escolheram para uma determinada tarefa de limpeza.

Modo silencioso – Se precisar de limpar uma área específica, mas, ao mesmo tempo, quiser um pouco de silêncio por perto, diga ao seu robot para reduzir o nível de ruído enquanto faz o caminho de ida e de volta para as tarefas de limpeza. O modo silencioso irá desligar os componentes de aspiração quando o robot não estiver no seu processo de limpeza ativo.

Identifica obstáculos e evita perigos

Alimentado pelo iRobot Genius, o Roomba j7 + não apreende apenas a sua casa, ele reage em tempo real com o sistema de navegação PrecisionVision, proporcionando aos utilizadores a capacidade de detetar e evitar obstáculos comuns, como cabos e resíduos de animais de estimação. Se deixar cair o cabo de um carregador no chão da sala de estar, o Roomba j7 + irá vê-lo e evitá-lo.

Se o seu novo cão deixou uma “surpresa” no corredor, o Roomba j7 + irá certamente detetá-la e contorná-la. Com a capacidade para identificar e antecipar paredes e móveis, também é capaz de diminuir a velocidade de abordagem para proporcionar uma limpeza suave à volta dos objetos e ao longo dos rodapés. Combinando isto com os mapas inteligentes Imprint ,o Roomba j7 + pode compreender a planta uma casa, dando aos clientes o controlo para escolher quais as divisões que serão limpas através da aplicação iRobot Home ou através de um dispositivo de voz.

Apoiado pelas atualizações de software contínuas “over-the-air” proporcionadas pelo iRobot Genius, o PrecisionVision Navigation também ficará mais inteligente ao longo do tempo, permitindo que o Roomba j7 + identifique um número ainda maior de obstáculos e desbloqueie novas experiências de limpeza.

Mantém-no informado e segue as suas instruções

A limpeza vai melhorando à medida que se for usando o Roomba j7 +. Graças à inteligência proporcionada pelo iRobot Genius, o Roomba j7 + aprende interactivamente as suas preferências e adapta-se para manter a casa mais limpa. Quando o Roomba j7 + identifica um perigo ou obstáculo, ele envia uma foto para a app iRobot Home, onde o utilizador poderá dar instruções ao robot para evitar ou limpar à volta do obstáculo.

Poderá também fornecer informação na aplicação iRobot Home sobre como o Roomba j7 + deverá lidar com estes obstáculos no futuro. Isto ajuda a mantê-lo informado e a par de qualquer desordem ou perigo, como resíduos de animais de estimação, na sua casa. Também ajuda a garantir que o robot conclui com êxito a limpeza.

Inteligente, ele antecipa a confusão

As suas necessidades de limpeza são salvaguardas - mesmo aquelas que ainda não conhece. Com o iRobot Genius, o Roomba j7 + aprende como gosta de limpar e recomenda automaticamente sugestões de limpeza personalizadas, até mesmo levando em consideração os momentos em que a sua casa pode precisar de uma limpeza mais frequente - como épocas de alergias e de mudança de pelo dos animais.

Uma vez que o Roomba j7 + recorda as divisões e horários específicos a que gosta de limpar, ele poderá até sugerir horários de limpeza personalizados, como por exemplo, na cozinha após o café da manhã. Com recurso ao iRobot Genius, o Roomba j7 + irá até perguntar se gostaria de limpar enquanto estiver fora e parar de limpar quando regressar permitindo que aproveite a sua casa limpa sem se aperceber da limpeza. Para um nível extra de limpeza, a tecnologia Imprint Link - apenas da iRobot - diz ao robot Braava jet m6 para lavar o chão após o Roomba j7 + terminar de aspirar.

Desenhado para estar numa classe própria

O robot Roomba j7 + e a sua Descarga Automática Sujidade Clean Base foram cuidadosamente projetados para se integrarem na casa. O robot apresenta um atraente acabamento em metal escovado e design intuitivo com um único botão. A Clean Base foi totalmente redesenhada de modo a caber debaixo de mobiliário e ocupar menos espaço. O seu design texturado premium e uma aba sofisticada em couro para ajudar a abrir e fechar o depósito complementa os móveis da sua casa, e guarda no depósito um saco extra pronto a ser utilizado quando necessário. Com a Clean Base não precisa de pensar na limpeza durante meses.

Ela permite que o robot aspirador Roomba j7 + esvazie automaticamente a sujidade para um saco fechado que não precisa ser substituído por um período até 60 dias - 2x mais tempo do que outras marcas alegam. Com o sistema de Descarga Automática Clean Base, com baixa manutenção, não há sujidade nem nuvens de pó quando a esvazia. Basta descartar o saco usado e colocar um novo na base.

Preço e Disponibilidade

O robot aspirador Roomba j7 e o Roomba j7 + Descarga Automática de Sujidade Clean Base estão disponíveis para compra imediata em Portugal a partir de 9 de setembro em www.irobot.pt, e nos principais retalhistas especializados nacionais. O Roomba j7 pode ser adquirido por um PVPr de 749,99€ e o Roomba j7+ tem um PVPr de 999,99€.