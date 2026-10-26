YouTuber desmonta iPhone Duo e diz ter descoberto a causa dos ecrãs partidos

O iPhone Duo está a gerar uma vaga de relatos de ecrãs que estalam e quebram poucas horas após a compra. Um YouTuber desmontou o equipamento e identificou um possível ponto fraco na complexa dobradiça.

O crackgate e a falha repentina

As redes sociais e o subreddit dedicado ao iPhone Duo estão repletos de queixas sobre o foldable da Apple. Vários utilizadores descrevem que, após apenas algumas horas de uso, a dobradiça parece prender-se em algo, seguindo-se um estalo audível e a rutura do ecrã.

Curiosamente, as fissuras surgem sempre na mesma zona, o que levanta suspeitas sobre um defeito de design.

A desmontagem e a identificação do culpado

O YouTuber CuriousHagi conseguiu reproduzir o problema durante testes de durabilidade e, de seguida, desmontou o iPhone Duo para encontrar a origem. Descobriu que a dobradiça é bastante complexa, com uma peça central semelhante a uma engrenagem e dois tipos distintos de ligações.

A peça que quebrou é uma das ligações centrais, mais fina do que as restantes, e cedeu num pequeno entalhe onde a estrutura é mais frágil. Foram ainda visíveis marcas no ponto de contacto com a placa de suporte, o que sugere que a dobradiça ficou presa.

O que isto significa para os utilizadores

A descoberta aponta para uma falha estrutural localizada, que pode explicar a razão pela qual as fissuras aparecem sempre no mesmo local.

A Apple ainda não comentou oficialmente o assunto, mas a comunidade aguarda uma resposta. Até lá, a paciência dos primeiros compradores está a ser testada e a reputação do iPhone Duo pode sair afetada.

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