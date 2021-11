Steve Wozniak, cofundador da Apple, não vê diferenças entre o iPhone 13 e o iPhone 12

Quem segue o percurso da Apple certamente que conhece, ou já ouviu falar, do carismático Steve Wozniak, cofundador da empresa da maçã, juntamente com o falecido Steve Jobs. E mesmo que já não faça parte da empresa desde 1985, volta e meia o cofundador dá que falar e é notícia devido às suas declarações e ações polémicas.

Pois bem, agora, segundo as últimas informações, Wozniak não parece nada feliz com o iPhone 13, uma vez que terá referido que não vê diferença entre este novo smartphone da Apple e o antecessor iPhone 12.

A Apple apresentou finalmente o seu novo iPhone 13 no passado dia 14 de outubro. Este era um dos equipamentos mais aguardados para 2021, sendo que um dos grandes destaques vai para o novo SoC A15 Bionic. O poderoso processador garante 50% mais rapidez do que o CPU mais rápido da concorrência. Além disso, o novo iPhone traz também um chip gráfico 30% mais rápido do que o GPU com maior rapidez da concorrência.

A chegada do iPhone 13 foi muito bem recebida no mercado. Mas parece que para o cofundador da empresa de Cupertino o novo smartphone da maçã não "encheu o olho".

Wozniak não vê diferenças entre o iPhone 13 e o iPhone 12

Steve Wozniak foi cofundador da Apple e, como tal, deverá conhecer a marca de uma forma que o consumidor comum não conhece. No entanto não é por isso que é mais 'simpático' com a empresa e com os seus produtos. Isto porque atualmente, Woz, como carinhosamente também é conhecido no meio tecnológico, é por vezes notícia devido às declarações e afirmações polémicas que vai tecendo. E muitas delas são críticas aos produtos da maçã.

Segundo as informações recentes, desta vez Wozniak referiu que o novo iPhone 13 é praticamente igual ao seu antecessor iPhone 12. E para além da aparência física, para o cofundador também o novo software deverá funcionar no iPhone anterior. De acordo com os detalhes, Woz terá mesmo afirmado que:

Comprei o novo iPhone e realmente não consigo perceber a diferença.

Esta é de facto uma opinião partilhada também por algumas pessoas. Na nossa questão sobre o novo equipamento, a grande maioria dos nossos leitores respondeu que o iPhone 13 não foi uma grande novidade lançada pela Apple.

Contudo, apesar de serem parecidos, há algumas diferenças entre os dois últimos modelos do iPhone. E o destaque vai realmente para o novo e poderodo processador A15 Bionic.

Concorda com a opinião de Steve Wozniak?