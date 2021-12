Reino Unido: Homem encomendou um iPhone 13 e recebeu uma caixa de chocolates

Já aqui escrevemos sobre muitas situações insólitas que acontecem no mundo da tecnologia. Inclusive ainda ontem fizemos um apanhado e revelámos as 10 situações que considerámos terem sido as mais caricatas do ano de 2021. Mas o ano ainda não acabou e hoje trazemos mais uma história peculiar.

O caso aconteceu no Reino Unido onde um homem encomendou um iPhone 13 pela Internet mas, em vez do novo smartphone da Apple, recebeu chocolates Cadbury.

Homem encomenda iPhone 13... e recebe chocolates

Muito devido à pandemia da COVID-19, as pessoas optaram por fazer as suas compras essencialmente através das plataformas digitais. Assim, as encomendas online acabaram por ser a solução para muitos consumidores, uma realidade que se arrasta até à atualidade, tendo obviamente tido uma maior movimentação agora devido à época natalícia. Esta é uma prática simples e rápida que as pessoas podem fazer na comodidade das suas casas, evitando as grandes filas e também a proximidade com outras pessoas, numa altura de contenção.

No entanto nem tudo correu bem para Daniel Carroll. O sujeito, residente no Reino Unido, encomendou um exemplar do novo iPhone 13 Pro Max da Apple online. Mas, em vez do smartphone topo de gama da marca da maçã, Daniel ficou chocado ao desembrulhar a encomenda e encontrar duas tabletes de chocolate Cadbury.

Tal como podemos ver pelas imagens que o homem partilhou na sua conta da rede social Twitter, chegaram até à sua morada dois chocolates brancos Oreo da Cadbury. No entanto, pouco depois o tweet foi apagado e até já nem conseguimos encontrar a sua conta, que seria @Daniel_James201.

Carroll referiu que a encomenda vinha com um atraso de 2 semanas e que, para além disso, ao receber a embalagem, percebeu que o selo havia sido adulterado. Menciona ainda que as tabletes de chocolate estavam embrulhadas em papel higiénico.

No tweet, Daniel mencionou a rede de entregas @DHLParcelUK, a qual não deixou o cliente sem resposta:

O homem terá pago 1.045 dólares pelo iPhone 13, mas parece que nem os deliciosos chocolates vão conseguir aliviar a sua desilusão.