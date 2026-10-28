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Leaker revela novos detalhes do iPhone 18e

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A Apple prepara-se para lançar o iPhone 18e, um modelo de entrada que promete desempenho melhorado com o novo chip A20. Segundo um leaker, o dispositivo manterá grande parte das características do antecessor, mas com algumas surpresas.

Especificações do iPhone 18e reveladas

O leaker Digital Chat Station, conhecido pelas suas fugas de informação na rede social Weibo, partilhou detalhes sobre o próximo iPhone 18e. De acordo com a publicação, o dispositivo contará com um ecrã OLED de 6,12 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz, mantendo a ausência da tecnologia ProMotion.

No interior, estará o novo processador A20, a primeira versão não-Pro do chip de 2 nanómetros da Apple.

No que toca à fotografia, o iPhone 18e terá uma câmara traseira única de 48 MP, idêntica à do modelo anterior. Contudo, o leaker sugere que a câmara frontal poderá ser atualizada para 24 MP, um grande salto face aos sensores atuais de 18 MP utilizados noutros modelos.

O iPhone 18e também possui um ecrã de 60 Hz: um painel LTPS OLED de 6,12 polegadas e 60 Hz, combinado com um chip A20 de 2 nm e uma câmara traseira única de 48 MP. A câmara frontal poderá passar a ter 24 MP. Até 2027, a tendência para taxas de atualização mais elevadas deverá continuar.

Foco no desempenho e contenção de custos

As informações apontam para que o iPhone 18e seja uma atualização centrada no desempenho, com o novo chip A20 como principal destaque.

Outros aspetos permanecem inalterados, como o design com notch, embora o leaker não tenha esclarecido se a Apple o substituirá pela Dynamic Island. Dado o aumento dos custos de memória e armazenamento, a Apple poderá limitar as melhorias para manter o preço acessível, priorizando a relação custo-benefício neste segmento.

O que esperar do lançamento

O iPhone 18e deverá ser apresentado na primavera de 2027, juntamente com o iPhone 18 e o iPhone Air 2. Com um foco claro no desempenho e possíveis ajustes na câmara frontal, o modelo de entrada poderá atrair consumidores que procuram um iPhone atualizado sem gastar demasiado.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Apple iPhone iPhone 18e

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