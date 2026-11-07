iPhone Duo está a receber aplicações incríveis e estas são totalmente grátis

O iPhone Duo está a inspirar os programadores a criar aplicações e jogos que tiram partido do seu design dobrável. Entre entretenimento, fotografia e produtividade, há várias opções gratuitas que merecem ser experimentadas.

Jogos gratuitos que aproveitam o ecrã dobrável

O formato do iPhone Duo permite criar experiências de jogo pouco convencionais, nas quais abrir ou fechar o dispositivo faz parte da diversão.

1. Chirpfold

O Chirpfold apresenta um desafio inspirado em Flappy Bird, mas com uma particularidade: em vez de tocar no ecrã, o jogador dobra o iPhone para fazer a personagem bater as asas.

2. Who’s at the Door?

Já o Who’s at the Door? aposta no suspense. O dispositivo transforma-se numa porta virtual que pode esconder visitantes assustadores. Caso apareça alguma ameaça, é necessário fechar rapidamente o telemóvel.

3. Torpedo

Para os fãs de estratégia naval, existem alternativas interessantes. O Torpedo oferece batalhas contra o computador, partidas multijogador e uma campanha com várias missões. Com o iPhone parcialmente aberto, a frota aparece na metade superior, enquanto os ataques são realizados na parte inferior. Também permite jogar com o dispositivo completamente aberto.

Fotografia e produtividade

4. BrainDrain

O BrainDrain ajuda a organizar pensamentos através de sessões de 60 segundos, adaptando a introdução de texto ou voz à posição do dispositivo. No ‌iPhone Duo‌, as diferentes orientações têm finalidades distintas. Pode utilizá-lo como um portátil com o ecrã dobrado, escrever as suas ideias com ele fechado ou colocá-lo no modo “tenda” para utilizar a captura de voz.

5. IncrediBooth

O IncrediBooth recria uma cabine fotográfica, produzindo tiras de fotografias com um limite gratuito de cinco por dia.

Aplicações criativas para experimentar

Nem todas as aplicações procuram aumentar a produtividade. Algumas foram desenvolvidas simplesmente para proporcionar momentos de descontração.

6. Lullabox

É o caso do Lullabox, que transforma o iPhone Duo numa caixa de música virtual. Ao abrir o dispositivo, surge uma bailarina de porcelana acompanhada por uma melodia suave.

7. DuoBook

O DuoBook apresenta uma abordagem diferente, reproduzindo a experiência de utilização de um pequeno computador Mac, com teclado e trackpad. Também permite transferir fotografias e ficheiros para um Mac.

Todas estas aplicações podem ser utilizadas gratuitamente, embora algumas disponibilizem funcionalidades adicionais pagas ou imponham limites de utilização.

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