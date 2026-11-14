iPhone Duo da Apple já aguentou o equivalente a 12 anos de uso

O iPhone Duo, o smartphone dobrável da Apple, foi aberto e fechado mais de 450 mil vezes num teste e continua a funcionar. A dobradiça mostra sinais de desgaste, mas o ecrã não falhou.

Primeiros sinais de desgaste perto das 390 mil dobras

A CNET colocou o equipamento na Fold-A-Phone, uma máquina criada pela própria empresa para abrir e fechar telemóveis sem parar. O teste começou há cerca de três semanas e chegou agora às 450 mil dobras.

Ao fim deste ciclo, o iPhone Duo já não abre por completo na máquina e fica entre 90% e 95% da abertura total. Quando é aberto à mão, ainda consegue chegar à posição totalmente plana.

Os dados recolhidos e as gravações do teste mostram que a força necessária para abrir o telemóvel começou a mudar por volta das 390 mil dobras. A partir daí, a dobradiça ficou mais solta do que no início.

O iPhone Duo perdeu também o estalido característico que fazia ao abrir por completo. A sensação de firmeza já não é a mesma, mas o ecrã continua a ficar parado noutros ângulos sem problemas.

Porque é que a CNET não considera que o iPhone Duo falhou?

A empresa definiu à partida o que conta como avaria. O telemóvel teria de perder energia, os sensores teriam de deixar de detetar a posição do ecrã no tempo previsto ou o ecrã teria de ficar negro. Como nada disto aconteceu, a falta de abertura total não entra na lista de falhas.

Pelas contas da CNET, 450 mil dobras ao ritmo de 100 por dia equivalem a mais de 12 anos de utilização. É um período muito acima do tempo de vida útil de um smartphone, o que coloca este desgaste bem fora do alcance do uso normal.

O teste ainda não terminou. A CNET vai continuar a abrir e fechar o iPhone Duo para perceber até onde aguenta a dobradiça.

Leia também: