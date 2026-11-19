Duas novas fugas de informação detalham o que a Apple prepara para o outono de 2027, com um iPhone 20 Pro de design curvo e um iPhone Duo 2 que mantém o Touch ID.

Um iPhone 20 Pro mais curvo e talvez em titânio

Segundo o leaker Fixed Focus Digital, ativo na rede social chinesa Weibo, o iPhone 20 Pro volta a ter um design curvo, parecido com o do iPhone Air, mas com cantos mais arredondados. Os primeiros protótipos de engenharia já teriam armação em titânio.

O titânio seria um regresso, já que a Apple o usou no iPhone 15 Pro e no 16 Pro e o trocou por alumínio no 17 Pro, justificando a mudança com a condutividade térmica.

O leaker Digital Chat Station acrescenta que a linha será maior e terá um ecrã sem molduras, curvo nos quatro lados, com 6,41 polegadas no Pro e 6,96 no Pro Max.

O iPhone Duo 2 sem grandes mudanças

O iPhone Duo 2 deverá manter o ecrã interno de 7,6 polegadas e o externo de 5,4 polegadas do primeiro modelo, segundo o Digital Chat Station. Os modelos de engenharia têm o sensor lateral com Touch ID e não mostram sinais claros de Face ID.

Há dúvidas sobre o espaço necessário e sobre a utilidade do Face ID num ecrã que fica virado para longe do utilizador quando o aparelho está aberto. Nesse caso, seria preciso usar o Touch ID no ecrã interno ou virar o aparelho para usar o Face ID.

Entretanto, o iOS 27.3 beta 2 trouxe a opção Unlock with Front Camera, que usa a câmara frontal com o aparelho fechado. Não recorre à leitura de profundidade do Face ID, nem autoriza pagamentos com Apple Pay ou o preenchimento automático de palavras-passe.

Os dois modelos deverão chegar no outono de 2027. A informação vem de leakers no Weibo e de Mark Gurman, e a Apple ainda não confirmou nenhum dos detalhes.

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