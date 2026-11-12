iPhone 18 Pro Max lidera teste de bateria entre 32 smartphones

A mais recente comparação de bateria da CNET, envolvendo 32 smartphones, colocou o iPhone 18 Pro Max no primeiro lugar da classificação geral. A Apple voltou a destacar-se, mas os resultados revelam também que os dobráveis caros nem sempre justificam o preço em termos de autonomia.

Metodologia do teste e classificação geral

A publicação avaliou cada equipamento através de dois testes distintos, que totalizaram 3 horas e 45 minutos.

O primeiro mediu o consumo de bateria durante três horas de streaming de vídeo por Wi-Fi com o brilho do ecrã no máximo.

O segundo combinou reprodução de vídeo, videochamadas, jogos e utilização de redes sociais ao longo de 45 minutos.

Ambos os testes começaram com a bateria a 100%, tendo a CNET calculado a média das percentagens restantes para determinar a classificação geral. O iPhone 18 Pro Max liderou a tabela com uma margem confortável.

No teste misto, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro dobrável da Apple, o iPhone Duo, terminaram empatados no primeiro lugar, ambos com 99% de bateria restante. O Google Pixel 11 Pro XL ficou logo atrás com 97%, o que representa uma grande melhoria face aos 93% obtidos pelo Pixel 10 Pro XL no mesmo teste.

Posição Telemóvel Capacidade da Bateria 1 Apple iPhone 18 Pro Max 5.567 mAh 2 Apple iPhone 17 3.692 mAh 2 Apple iPhone 18 Pro 4.288 mAh 2 Motorola Razr (2026) 4.800 mAh 2 OnePlus 15 7.300 mAh 3 Samsung Galaxy Z Fold 8 4.800 mAh 4 Apple iPhone 17E 4.005 mAh 4 Apple iPhone Duo 4.883 mAh 4 Motorola Razr Ultra (2026) 5.000 mAh 5 Samsung Galaxy S26 Ultra 5.000 mAh 5 OnePlus 15R 7.400 mAh 6 Samsung Galaxy S26 Plus 4.900 mAh 7 Apple iPhone Air 3.149 mAh 7 Google Pixel 11 Pro XL 5.000 mAh 7 Motorola Edge (2026) 5.000 mAh 7 Motorola Razr Fold 6.000 mAh 8 Google Pixel 11 Pro Fold 4.806 mAh 8 Motorola Moto G Stylus (2026) 5.200 mAh 8 Xiaomi Leica Leitzphone 6.000 mAh 9 Samsung Galaxy S26 4.300 mAh 10 Google Pixel 11 4.985 mAh

Desempenho no streaming de vídeo e outros modelos

No teste de streaming de vídeo, o iPhone 18 Pro mais pequeno obteve o melhor resultado, mantendo 94% da carga após três horas. O iPhone 17 também teve um comportamento sólido em ambas as provas, em linha com os dobráveis Motorola Razr e Razr Ultra. A Apple conseguiu assim colocar vários modelos entre os mais eficientes do mercado.

Porque é que o iPhone 18 Pro Max venceu

A CNET atribui a liderança do iPhone 18 Pro Max ao aumento da capacidade da bateria em relação ao iPhone 17 Pro Max, combinado com a eficiência do chip A20 Pro e as otimizações do iOS 27. Estes três fatores revelaram-se decisivos para maximizar a autonomia sem comprometer o desempenho.

Apesar de ter empatado no primeiro lugar no teste misto, o iPhone Duo ficou apenas em quarto lugar na classificação geral. O seu resultado combinado igualou o do iPhone 17e e do Motorola Razr Ultra, colocando o iPhone mais acessível ao lado de dois dobráveis consideravelmente mais caros.

Leia também: