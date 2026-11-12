iPhone 18 Pro Max lidera teste de bateria entre 32 smartphones
A mais recente comparação de bateria da CNET, envolvendo 32 smartphones, colocou o iPhone 18 Pro Max no primeiro lugar da classificação geral. A Apple voltou a destacar-se, mas os resultados revelam também que os dobráveis caros nem sempre justificam o preço em termos de autonomia.
Metodologia do teste e classificação geral
A publicação avaliou cada equipamento através de dois testes distintos, que totalizaram 3 horas e 45 minutos.
- O primeiro mediu o consumo de bateria durante três horas de streaming de vídeo por Wi-Fi com o brilho do ecrã no máximo.
- O segundo combinou reprodução de vídeo, videochamadas, jogos e utilização de redes sociais ao longo de 45 minutos.
Ambos os testes começaram com a bateria a 100%, tendo a CNET calculado a média das percentagens restantes para determinar a classificação geral. O iPhone 18 Pro Max liderou a tabela com uma margem confortável.
No teste misto, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro dobrável da Apple, o iPhone Duo, terminaram empatados no primeiro lugar, ambos com 99% de bateria restante. O Google Pixel 11 Pro XL ficou logo atrás com 97%, o que representa uma grande melhoria face aos 93% obtidos pelo Pixel 10 Pro XL no mesmo teste.
|Posição
|Telemóvel
|Capacidade da Bateria
|1
|Apple iPhone 18 Pro Max
|5.567 mAh
|2
|Apple iPhone 17
|3.692 mAh
|2
|Apple iPhone 18 Pro
|4.288 mAh
|2
|Motorola Razr (2026)
|4.800 mAh
|2
|OnePlus 15
|7.300 mAh
|3
|Samsung Galaxy Z Fold 8
|4.800 mAh
|4
|Apple iPhone 17E
|4.005 mAh
|4
|Apple iPhone Duo
|4.883 mAh
|4
|Motorola Razr Ultra (2026)
|5.000 mAh
|5
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|5.000 mAh
|5
|OnePlus 15R
|7.400 mAh
|6
|Samsung Galaxy S26 Plus
|4.900 mAh
|7
|Apple iPhone Air
|3.149 mAh
|7
|Google Pixel 11 Pro XL
|5.000 mAh
|7
|Motorola Edge (2026)
|5.000 mAh
|7
|Motorola Razr Fold
|6.000 mAh
|8
|Google Pixel 11 Pro Fold
|4.806 mAh
|8
|Motorola Moto G Stylus (2026)
|5.200 mAh
|8
|Xiaomi Leica Leitzphone
|6.000 mAh
|9
|Samsung Galaxy S26
|4.300 mAh
|10
|Google Pixel 11
|4.985 mAh
Desempenho no streaming de vídeo e outros modelos
No teste de streaming de vídeo, o iPhone 18 Pro mais pequeno obteve o melhor resultado, mantendo 94% da carga após três horas. O iPhone 17 também teve um comportamento sólido em ambas as provas, em linha com os dobráveis Motorola Razr e Razr Ultra. A Apple conseguiu assim colocar vários modelos entre os mais eficientes do mercado.
Porque é que o iPhone 18 Pro Max venceu
A CNET atribui a liderança do iPhone 18 Pro Max ao aumento da capacidade da bateria em relação ao iPhone 17 Pro Max, combinado com a eficiência do chip A20 Pro e as otimizações do iOS 27. Estes três fatores revelaram-se decisivos para maximizar a autonomia sem comprometer o desempenho.
Apesar de ter empatado no primeiro lugar no teste misto, o iPhone Duo ficou apenas em quarto lugar na classificação geral. O seu resultado combinado igualou o do iPhone 17e e do Motorola Razr Ultra, colocando o iPhone mais acessível ao lado de dois dobráveis consideravelmente mais caros.
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