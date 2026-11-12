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iPhone 18 Pro Max lidera teste de bateria entre 32 smartphones

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A mais recente comparação de bateria da CNET, envolvendo 32 smartphones, colocou o iPhone 18 Pro Max no primeiro lugar da classificação geral. A Apple voltou a destacar-se, mas os resultados revelam também que os dobráveis caros nem sempre justificam o preço em termos de autonomia.

Metodologia do teste e classificação geral

A publicação avaliou cada equipamento através de dois testes distintos, que totalizaram 3 horas e 45 minutos.

  • O primeiro mediu o consumo de bateria durante três horas de streaming de vídeo por Wi-Fi com o brilho do ecrã no máximo.
  • O segundo combinou reprodução de vídeo, videochamadas, jogos e utilização de redes sociais ao longo de 45 minutos.

Ambos os testes começaram com a bateria a 100%, tendo a CNET calculado a média das percentagens restantes para determinar a classificação geral. O iPhone 18 Pro Max liderou a tabela com uma margem confortável.

No teste misto, o iPhone 18 Pro Max e o primeiro dobrável da Apple, o iPhone Duo, terminaram empatados no primeiro lugar, ambos com 99% de bateria restante. O Google Pixel 11 Pro XL ficou logo atrás com 97%, o que representa uma grande melhoria face aos 93% obtidos pelo Pixel 10 Pro XL no mesmo teste.

PosiçãoTelemóvelCapacidade da Bateria
1Apple iPhone 18 Pro Max5.567 mAh
2Apple iPhone 173.692 mAh
2Apple iPhone 18 Pro4.288 mAh
2Motorola Razr (2026)4.800 mAh
2OnePlus 157.300 mAh
3Samsung Galaxy Z Fold 84.800 mAh
4Apple iPhone 17E4.005 mAh
4Apple iPhone Duo4.883 mAh
4Motorola Razr Ultra (2026)5.000 mAh
5Samsung Galaxy S26 Ultra5.000 mAh
5OnePlus 15R7.400 mAh
6Samsung Galaxy S26 Plus4.900 mAh
7Apple iPhone Air3.149 mAh
7Google Pixel 11 Pro XL5.000 mAh
7Motorola Edge (2026)5.000 mAh
7Motorola Razr Fold6.000 mAh
8Google Pixel 11 Pro Fold4.806 mAh
8Motorola Moto G Stylus (2026)5.200 mAh
8Xiaomi Leica Leitzphone6.000 mAh
9Samsung Galaxy S264.300 mAh
10Google Pixel 114.985 mAh

Desempenho no streaming de vídeo e outros modelos

No teste de streaming de vídeo, o iPhone 18 Pro mais pequeno obteve o melhor resultado, mantendo 94% da carga após três horas. O iPhone 17 também teve um comportamento sólido em ambas as provas, em linha com os dobráveis Motorola Razr e Razr Ultra. A Apple conseguiu assim colocar vários modelos entre os mais eficientes do mercado.

Porque é que o iPhone 18 Pro Max venceu

A CNET atribui a liderança do iPhone 18 Pro Max ao aumento da capacidade da bateria em relação ao iPhone 17 Pro Max, combinado com a eficiência do chip A20 Pro e as otimizações do iOS 27. Estes três fatores revelaram-se decisivos para maximizar a autonomia sem comprometer o desempenho.

Apesar de ter empatado no primeiro lugar no teste misto, o iPhone Duo ficou apenas em quarto lugar na classificação geral. O seu resultado combinado igualou o do iPhone 17e e do Motorola Razr Ultra, colocando o iPhone mais acessível ao lado de dois dobráveis consideravelmente mais caros.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
autonomia bateria iPhone 18 Pro Max

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