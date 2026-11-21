O iOS 27 inclui o iPhone Handoff, uma funcionalidade que permite usar o mesmo número de telemóvel em dois iPhones. O número só fica ativo num dos aparelhos de cada vez.

Como funciona o iPhone Handoff

Um iPhone é definido como principal e o outro como secundário, que partilha o número do primeiro. Para mudar de aparelho, basta desbloquear aquele que se pretende usar, e o número fica ativo nesse iPhone.

Segundo a Apple, o número só está ativo num iPhone de cada vez. Quando a troca acontece, surge no topo do ecrã a mensagem “Switched to this iPhone”, a confirmar que o número passou para esse aparelho.

O que só o iPhone principal pode gerir

Serviços da operadora, como o reencaminhamento e a identificação de chamadas, só podem ser geridos a partir do iPhone principal, tal como a gestão da conta na operadora.

Convém, por isso, que o principal seja o iPhone mais utilizado, já que só nele se gerem estes serviços.

O suporte das operadoras ainda é limitado

Para usar o iPhone Handoff, a operadora tem de suportar a funcionalidade, e esse suporte ainda é limitado. A lista atualizada está no site de suporte da Apple, e convém consultá-la antes de experimentar.

A Apple pretende alargar o suporte a mais operadoras em breve, mas ainda não indicou uma data.

Por agora, o iPhone Handoff está disponível apenas nos EUA, Reino Unido e Alemanha, mas seria uma excelente novidade se chegasse às operadoras portuguesas.

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