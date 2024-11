Endoscope-i: Reino Unido testa novo adaptador para iPhone para combater cancro da garganta

Os smartphones estão um pouco por todo o lado, como se sabe. Agora, até já podem ser um método auxiliar de diagnóstico na saúde. Um adaptador para iPhone pode ser decisivo para o combate e prevenção do cancro da garganta.

Adaptador para um endoscópio com iPhone

O NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) começou a testar um novo adaptador para um endoscópio, acoplado ao iPhone, que permite rapidamente verificar se alguém tem cancro da garganta. Espera-se que o dispositivo permita que milhares de pacientes recebam a confirmação de que estão livres da doença em poucas horas, em vez de dias ou semanas, além de ajudar a detetar precocemente novos casos.

As pessoas com suspeita de cancro da garganta geralmente são submetidas a uma endoscopia, que envolve a passagem de um tubo longo e fino com uma câmara pela boca para observar o interior do corpo.

O adaptador endoscope-i, que pode ser acoplado a um dos smartphones da Apple, inclui uma lente endoscópica de 32 mm e uma aplicação complementar. Este dispositivo permite que os enfermeiros captem imagens endoscópicas em alta-definição e as partilhem com especialistas, que podem dar feedback diretamente aos pacientes.

O NHS informou que o primeiro teste se realizou no North Midlands University Hospitals NHS Trust e ajudou a tranquilizar mais de 1.800 pacientes de baixo risco, confirmando que não tinham cancro da garganta, com os resultados a serem recebidos em menos de 23 horas. O dispositivo também ajudou a detetar cancro em cerca de um em cada cem dos testados.

Menos idas aos hospitais

Um porta-voz, citado pela Sky News, afirmou que o dispositivo poderá vir a ser usado de forma mais abrangente em todo o país “em centros de diagnóstico e em locais comunitários”, reduzindo a necessidade de os pacientes se deslocarem a hospitais, libertando recursos e diminuindo os tempos de espera.

Para Cally Palmer, diretora nacional de oncologia no NHS Inglaterra, “detetar o cancro precocemente é essencial para proporcionar tratamento o mais rápido possível, ajudando a dar aos pacientes a melhor hipótese de sobrevivência”.

Para aqueles que precisam de exames para investigar suspeitas de cancro, pode ser um momento extremamente preocupante, e ser capaz de descartar a doença mais cedo pode fazer uma enorme diferença para as pessoas e as suas famílias.

Adiantou a responsável.

De acordo com o NHS Inglaterra, existem cerca de 250.000 encaminhamentos urgentes por ano para suspeita de cancro de cabeça e pescoço. No entanto, apenas 5% destes casos são diagnosticados com a doença.

Pacientes encantados

Depois de participar no teste, Janet Hennessy, de 76 anos, residente em Stoke-on-Trent, afirmou que achou o dispositivo “absolutamente brilhante”.

Quando fazemos um procedimento e temos de voltar para casa e esperar duas ou três semanas, mesmo que pensemos que não há nada, continuamos a pensar nisso, e isso preocupa-nos a nós e às nossas famílias.

Frisou o paciente.

Já Kyle Jones, de 31 anos, foi diagnosticado usando o dispositivo, após ser encaminhado para o Royal Stoke Hospital pelo seu médico de família.

Jones disse que foi “um grande choque” ser informado de que tinha cancro, mas foi tranquilizado pelos médicos. Teve de remover a laringe para evitar que a doença se espalhasse ainda mais.

Tenho medo de pensar onde estaria ou o que poderia ter acontecido sem este dispositivo. Com a rapidez com que o meu cancro se desenvolveu desde a primeira consulta até ao ponto em que precisei de uma grande cirurgia de laringectomia, sinto-me muito grato por ter sido detetado a tempo e acredito que isso salvou a minha vida.

Concluiu a paciente.